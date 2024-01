IS-psychopaat executeert eigen moeder

Oké, we wisten al dat de Islamitische Staat uit psychopaatjes bestaat, maar dit is een nieuw hoofdstuk waar we tóch weer even van opkijken.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldt namelijk dat een militant van de Islamitische Staat zijn eigen moeder heeft geëxecuteerd. De vrouw was ter dood veroordeeld, omdat ze haar zoon ertoe wilde bewegen Raqqa, de door Is benoemde hoofdstad van het kalifaat, te verlaten en met haar te vluchten naar een ander deel van Syrië.

Un - believable... ISIS fighter executes his own MOTHER in Raqqa https://t.co/H9ohwphBvI via @MailOnline — Belfast Child (@bfchild66) 8 januari 2016

De moeder had de jongen voorspeld dat de islamitische Staat langzaam maar zeker wordt vernietigd door de internationale coalitie. Daarop gaf hij haar aan bij de IS-autoriteiten, waarna ze ter dood werd veroordeeld. Volgens het Syrisch Obsevatorium joeg de zoon zijn 45-jarige moeder een kogel door het hoofd voor het postkantoor waar ze werkte.

Geeft maar weer eens aan dat jihadisten geen moer snappen van dat hele geloof waarvoor ze zogenaamd strijden. Moslims leren dat ze hun moeder moeten hoogachten, ook als zij afvallig is. Een moeder is onaantastbaar volgens de koran.