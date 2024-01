Winnaar en verliezer van de dag: Terry Garrett (blinde gamer) vs. Michael Boogerd

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Terry Garrett

Blinde gamer speelt Legend of Zelda uit https://t.co/K8WSVaxqjT — De Telegraaf (@telegraaf) 6 januari 2016

Bijna vijf jaar heeft Terry Garrett erover gedaan om The Legend of Zelda: Ocarina of Time uit te spelen. Dankzij het gebruik van een emulator en strategisch geplaatste speakers kan Garrett navigeren door de game.

Verliezer van de dag: Michael Boogerd

Boogerd mag de komende twee jaar ook geen ploegleider meer zijn https://t.co/JScacE8ONk pic.twitter.com/wvIgtSzRt4 — de Volkskrant (@volkskrant) 6 januari 2016

De UCI heeft Roompot-ploegleider Michael Boogerd alsnog voor twee jaar geschorst als gevolg van het overtreden van de anti-dopingregels tijdens zijn loopbaan als beroepswielrenner.

