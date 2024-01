Vriendelijke opa geschokt door IS-filmpje met kleinzoon

De veelbesproken en "wanhopige" propagandavideo van de Islamitische Staat waarin een Engels kindje waarschuwt voor dood en verderf bestaat uit gruwelijke beelden. Zo worden er vijf 'spionnen' in een oranje overal afgeslacht. Het zal je kleinzoon maar zijn, zouden onze opa en oma direct denken.

Voor de Engelse Sunday Dare is dat horrorscenario werkelijkheid. Begrijpelijk dat de vriendelijk ogende man nogal geschokt was toen hij zijn kleinzoon terugzag op televisie. Zijn dochter vertrok enkele jaren geleden naar Syrië om zich aan te sluiten bij de IS.

In de propagandavideo zegt een gemaskerde man in de camera: "Dit is een boodschap voor David Cameron", die hij omschrijft als een 'imbeciel' en een 'slaaf van het Witte Huis'.

Cameron afgelopen maandag: "Het is wanhopig spul van een organisatie die de gruwelijkste dingen doet en mensen zien dat nu weer''. Hij voegde er aan toe: "Dit is een organisatie die terrein verliest. Groot-Brittannië zal zich nooit laten afschrikken door zulk terrorisme, onze waarden zijn zo veel sterker dan die van hen. Het duurt misschien lang, maar ze zullen worden verslagen.''