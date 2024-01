Zo graag wil ons opportunistische landje een Elfstedentocht #ItGietOan

Het heeft gevroren in Noord-Nederland, de wegen lijken wel ijsbanen, de eenden kwaken, Friezen worden wakker met een hard krijtje.

Ergo: er komt een Elfstedentocht! Althans, dat is wat Nederland héél graag wil. Niet voor niets is #elfstentocht trending bij de eerste vrieskou sinds lange tijd. Uiteraard met een komische ondertoon - niet over het water, dan maar over de straten - maar duidelijk is dat deze kwestie diep zit.

IT GIET OAN! #elfstedentocht over de weg.? — Yvonne Buiten (@Yv0nne14) 5 januari 2016

En vandaag kan hij gewoon op straat gereden worden! #elfstedentocht #tochtdertochten — Elfstedentocht (@Tochtdertochten) 5 januari 2016

Trainen voor de #Elfstedentocht is begonnen! Als #schaatsfan kan ik niet achterblijven https://t.co/Iw7GzwJ1sQ — Tamara H. (@Tammie1808) 5 januari 2016

Wie had dat gedacht. Van een #elfstedentocht over de sloot, naar schaatsen over de weg bij #coderood. ;) pic.twitter.com/9aLwlusUW0 — Wintersportersclub (@SC_Internet) 5 januari 2016

van de rood een deugd maken #elfstedentocht — MrsGremmenJanssen (@gewoonjosee) 5 januari 2016