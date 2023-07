Nieuwe Revu's Kijktip: Ghost of Beirut

Deze strategie, geboren uit wanhoop, werd ontwikkeld door de Libanese terroristenleider Imad Mughniyeh. Het was deze geheimzinnige figuur, ook wel bekend als the Ghost, die de eerste zelfmoordaanslag orkestreerde.

Hij liet in 1982 een chauffeur een auto vol explosieven het hoofdkwartier van het Israëlische leger in Beiroet binnenrijden. Israël hield vol dat het om een gaslek ging, maar overal in de Arabische wereld hingen posters van de gestorven uitvoerder. En volgden jonge opstandelingen zijn voorbeeld. Ghosts of Beirut draait om het vinden van Mughniyeh door CIA en Mossad, een mensenjacht die twee decennia zou duren. Het is een verhaal van gedegen speurwerk, maar ook van onderschatting van een vijand die het terrein veel beter kent. En die vijand heet Iran. De reeks werd geproduceerd door Lior Raz, bekend van Fauda. Op zijn beste momenten is Ghosts ook net zo spannend, maar nog vaker doet het denken aan Zero Dark Thirty: de uitputtende jacht op een schim.

Ghosts of Beirut is nu te zien op SkyShowtime.