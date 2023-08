Hoe een slaapcoach kan helpen bij het verbeteren van de sportprestaties

@media (max-width: 680px){#fig-64dbe8ecf1de8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64dbe8ecf1de8 img{#fig-64dbe8ecf1de8 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64dbe8ecf1de8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64dbe8ecf1de8 img{#fig-64dbe8ecf1de8 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64dbe8ecf1de8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64dbe8ecf1de8 img{#fig-64dbe8ecf1de8 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Je kunt sneller in slaap vallen, dus je lichaam heeft ook meer tijd om te herstellen na een training

Misschien zijn er op dit moment nog te veel afleidingen in bed waardoor je minder goed in slaap valt. Misschien train je eigenlijk te laat op de avond – waardoor er nog een hoop endorfine door je lichaam giert. Je zoekt de afleiding op je telefoon op of werkt nog even snel door voor het werk op je laptop. Een slaapcoach geeft je handige tips hoe je sneller in slaap kunt vallen. Hierdoor geef je je lichaam ook net even wat meer tijd om goed te kunnen herstellen na een training.

Net even wat meer focus tijdens het sporten door uitgerust wakker te worden

Maar genoeg slapen, bijvoorbeeld op een matras 160x200 , biedt natuurlijk ook genoeg voordelen voor de dag erna. Je hebt meer focus overdag en meer energie over om in de avond te trainen. Het kan dus zomaar zo zijn dat je meer kracht hebt, sneller kunt rennen of alerter bent tijdens een teamsport. En dat geeft je prestaties vanaf het eerste moment weer een flinke boost.

Je slaap verloopt, door tips en advies van een slaapcoach zonder duidelijke onderbrekingen

Wist je dat de slaap uit cyclussen bestaat van ongeveer 90 – 120 minuten? Hier komen de verschillende slaapfases aan bod:

- Wakker

- Inslaapfase

- Lichte slaap

- Overgang diepe slaap

- Diepe slaap naar REM slaap

Goed om te weten, is dat het groeihormoon vrij komt in de diepe slaap. Dit hormoon zorgt er dus voor dat je herstelt en groeit. Je herstelt voornamelijk fysiek in het eerste deel van de nacht en metaal herstel je vooral in het tweede gedeelte van de nacht. Een slaapcoach geeft je handige tips hoe je deze fases optimaal kunt benutten.

Je hebt minder de behoefte aan slecht en vetrijk eten – en kan het gezonde voedingspatroon net even wat beter volhouden

Merk je dat je in de avond sneller de neiging hebt om vetrijk te eten of te gaan snacken? Dit zijn vaak signalen dat je hormoonhuishouding niet optimaal is en dat je bijvoorbeeld rust moet pakken. En dat is reuze zonde, want hierdoor neig je sneller af te wijken van een gezond voedingspatroon. Genoeg slapen en voldoende water drinken kunnen al twee belangrijke stappen zijn voor een gezondere levensstijl.