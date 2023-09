Zien: D66'er Sjoerd Warmerdam verschijnt in jurk op Prinsjesdag: 'Niet over vergaderd'

Op X (voormalig Twitter) plaatst journalist Pim Sedee de opvallendste outfits en hoedjes van Prinsjesdag 2023. Iemand springt er toch wel uit. D66'er Sjoerd Warmerdam verscheen vandaag in een jurk in Den Haag.

Het leidt tot hilariteit onder X-gebruikers. Zo ziet een Twitteraar op de achtergrond een aantal verbaasde blikken, waaronder D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. "Was kennelijk niet over vergaderd." schrijft ze bij de foto.

Was kennelijk niet over vergaderd ­čĄö pic.twitter.com/j6vZd0zqUY — Superhuisvrouw (@Superhuisvrouw) September 19, 2023

Het is overigens niet de eerste keer dat Warmerdam in een bijzondere outfit naar zijn werk komt. Het Kamerlid staat erom bekend dat hij bijzondere kleding draagt in de Tweede Kamer. We zien hem regelmatig in een blouse met twee printjes. In juni verscheen hij dan weer in een kanariegeel pak op het Binnenhof.

what the freaking fuck Sjoerd Warmerdam van D66 pic.twitter.com/7TT3Bs6459 — Mies (@MiesBee) June 7, 2023

Een paar jaar geleden werd SP-Kamerlid Peter Kwint door toenmalig voorzitter Khadija Arib erop aangesproken dat hij geen jasje droeg. Het is niet verplicht om netjes gekleed te zijn als Kamerlid, alleen het heeft wel de voorkeur.

In ieder geval heeft Warmerdam zichzelf wel op de kaart gezet met zijn kledingstijl. Misschien zien we hem ook nog wel in een jurk bij de Algemene Beschouwingen. Tenminste, als huidig voorzitter en partijgenoot van de D66'er, Vera Bergkamp, het goedkeurt.