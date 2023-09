Denis Nikitin: Russische hooligan en Poetin-hater vecht mee aan de zijde van Oekraïne

Op 6 maart 1984 wordt Denis Kapustin in Moskou geboren. Over zijn kinderjaren in de Russische hoofdstad is niets bekend. Zijn geschiedenis begint als hij in 2001 als 16-jarige met zijn ouders van Moskou naar Keulen emigreert. Volgens het weekblad Der Spiegel mag de familie zich op grond van haar Joodse afkomst in Duitsland vestigen. Alle leden van het gezin krijgen een onbeperkte verblijfsvergunning. Ook wordt hen door de Duitse overheid een woning toegewezen in de wijk Chorweiler in het noorden van Keulen. Naar eigen zeggen sluit Kapustin zich al snel aan bij de harde kern van de hooligans van voetbalclub FC Köln.

Het contact met Moskou gaat echter niet verloren. Kapustin – die zich in die tijd de achternaam Nikitin aanmeet – reist veel tussen Duitsland en Rusland. Hij ontwikkelt zich als verbindingsman tussen beide landen. In Moskou is hij actief in hooliganscene Jaroslavka rondom de club CSKA. Omstreeks deze tijd is in Rusland de tweede ‘skinheadgolf’ op zijn hoogtepunt. De meeste Russische skinheads kopiëren alleen het korte kapsel van de oorspronkelijke Britse subcultuur die blanke en zwarte liefhebbers van ska- en punkmuziek verenigde. In Rusland geven White Power en aanverwante ideologieën de toon aan. Om het maandelijkse quotum aan opgeloste zaken te halen, zijn de jeugdige extremisten zeer welkom bij politie en justitie. Leiders worden aangeworven door de Russische geheime dienst. Voetvolk belandt vaak – met of zonder geldige juridische reden – achter tralies.

‘White Rex roept alle Europeanen op de strijdlustige geest van hun voorouders te omhelzen en de strijd op te nemen tegen de moderne wereld’

Denis Nikitin kan echter probleemloos naar Rusland reizen en er zijn zaakjes regelen. Onder de naam ‘White Rex’ organiseert hij mixed martial arts-toernooien, een multidisciplinaire vechtsport die karate, judo, thaiboksen en andere technieken combineert. White Rex onderscheidt zich van andere toernooien doordat er alleen blanken mogen deelnemen. De gevechten worden georganiseerd als marketing voor Nikitins gelijknamige modelabel. De oprichtingsdatum van White Rex is niet toevallig 14-08-08. Het verwijst naar een cijfercombinatie die staat voor ‘14 words’ de levensideologie van de Amerikaanse neonazi David Lane en 88 als tweemaal de achtste letter van het alfabet, de afkorting voor ‘Heil Hitler’.

Dat Nikitin ook een gewiekste zakenman is, blijkt uit het internationale netwerk dat hij heeft opgebouwd voor distributie van zijn White Rex-artikelen. Zijn onlineshop wordt beheerd door geestverwanten van de PnoS, de Partei der nationalorientieren Schweizer in Lotzwil, Zwitserland. Geregistreerd staat de site op naam van een zekere Andreas Suttner in het Noord-Beierse stadje Mantel. In het Russisch staat te lezen: ‘Boven ons staan alleen de goden.’ Naast T-shirts met opschriften als ‘ultra violence’, kunnen er binnenhandschoenen en riemen voor gewichtheffen worden besteld. Het logo is alomtegenwoordig; een Vikingkop met op de achtergrond een ‘kolovrat’, een Slavisch hakenkruis.

Denis Nikitin (r) in gesprek met de voormalige advocaat Mark Feygin.

Op de site is de volgende beschrijving van het modelabel te vinden: ‘White Rex is een Russische brand voor mixed martial arts-promotie, agressieve kleding en sportartikelen aangedreven door pan-Europese trots en traditionele waarden. White Rex roept alle Europeanen op de strijdlustige geest van hun voorouders te omhelzen en de strijd op te nemen tegen de moderne wereld.’

De Zwitsers maken gretig gebruik van de speciale zelfverdedigingscursussen van de ervaren Russische MMA-strijder, maar het gaat niet alleen om knokken. Ook extremistische wandelaars en kampeerders komen aan hun trekken met de zogenaamde ‘Vandals Wanderdivision White Rex’.

