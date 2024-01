Wie denkt Quentin Tarantino wel dat hij is?

Lak aan ongeschreven wetten of wensen van fans, al boog hij dit keer wel voor één iemand: de zus van de vijftig jaar geleden vermoorde Sharon Tate.

Die man doet toch gewoon waar hij zelf zin in heeft?

Dat is waar. Waar anderen linksaf gaan, slaat hij vaak rechtsaf en omgekeerd. Het gaf hem zijn eigen unieke handtekening, waardoor grote sterren maar wat graag met hem willen werken en hun medewerking toezeggen zonder überhaupt het script te hebben gelezen. Toch week hij voor Once Upon a Time in Hollywood bij uitzondering af van zijn uitgestippelde pad door met Sharon Tates zus Debra af te spreken. Zij zag het, exact vijftig jaar na de moord op haar zus, niet zitten het hele drama opnieuw opgerakeld te zien. Tarantino wist haar echter te overtuigen dat de nagedachtenis aan de actrice niet besmeurd zou worden en verplaatste zelfs de première van de dag van de moord naar twee weken daarvoor.

Wat kenmerkt zijn films?

Liefde voor de jaren 70, veel ongebruikelijke camerashots en snelle zooms die je op de filmacademie worden afgeraden, een fetisj voor vrouwenvoeten en geweld met bloed, heel erg veel bloed!

Heeft hij daarbuiten een onbevlekt blazoen?

Natuurlijk niet. Tarantino staat erom bekend zowel een vertrouwenspersoon te zijn voor zijn sterren als een ongemanierde hork die uit zijn slof kan schieten. In 2003 raakte zijn protegé Uma Thurman op de set van Kill Bill gewond in een auto die volgens Tarantino veilig zou zijn. Videobeelden van de crash werden vijftien jaar lang verstopt, wat de vertrouwensband tussen de twee geen goed deed. Ook was hij, naar eigen zeggen, op de hoogte van Harvey Weinsteins streken, maar bleef hij gewoon films met hem maken.

Er ­bestaan geen slechte mensen

Wat moeten we weten over Quentin Tarantino?

Als schrijver eigent hij zich het recht toe om elk karakter te bedenken in een wereld die hij zelf creëert. Hij staat het zichzelf vervolgens toe zich als zijn eigen creaties te gedragen.

Wat vindt Quentin Tarantino van zichzelf?

‘Er bestaan in het leven geen slechte mensen. Iedereen leeft namelijk volgens zijn of haar eigen perspectief.’

Wat vinden wij van Quentin Tarantino?

We zouden hem typecasten als een man met een centenbak. Op de bank en aan de kin.

Wat vinden anderen van Quentin Tarantino?

YORICK VAN WAGENINGEN acteur

‘Quentin heeft overal schijt aan en levert daardoor ook nu weer een authentiek mees- terwerk met een boodschap af. Gepolariseerd Amerika bestaat uit twee kampen die niet meer met elkaar praten en dat weet hij heel subtiel te vangen. Leonardo DiCaprioen Brad Pitt spelen twee figuren met wie je normaal gesproken niet zo snel zou omgaan, maar hen drie uur lang volgen is meer dan de moeite waard. Op televisie zou je zijn cinema-achtige films vrij snel wegzappen, omdat je echt de hele rit moet uitzitten om het verhaal te snappen. Hij hoort, naast David Fincher en Martin Koolhoven, bij delaatste grote filmregisseurstegen wie ik – zonder nadenken – meteen ja zou zeggen. Dat hij wellicht stopt na tienfilms snap ik wel. Mensen alshij zijn drie of vier jaar dag ennacht met een film bezig enmoeten na de eindmontage bijna gereanimeerd worden. Het is een heel intensief en tijdrovend proces.’

MARTIN KOOLHOVEN regisseur

‘Hij is de meest invloedrijke persoon van de afgelopen dertig jaar. Wanneer je eenmisdaadfilm maakt, is het bijna niet te doen om niet op hem te lijken. Tarantino doet zelf ook veelvuldig aan leentjebuur, maar dan nog weet hij er altijd iets eigens van te maken. Zijn eerste drie filmszijn geweldig, alles daarna is nog steeds de moeite waard, maar wel van een minder niveau. Dreiging maakte plaats voor comedy en scènes met geweld werden onrealistisch, over the top en cartoonesk. Dat kun je niet serieus nemen. Als persoon is hij de laatste jaren steeds voller van zichzelf geraakt. Of hij echt van alle misdragingen van Weinstein heeft afgeweten is moeilijk te zeggen. Zo ja, dan is hij een laffe lul, maarde omvang van Weinsteins daden waren vooraf natuurlijk ook moeilijk in te schatten. Bij Job Gosschalk wist ook iedereen het, maar kwamen we er pas later achter hoe groot die zaak was.’

JEROEN KRABBÉ acteur

‘Ik wil niets over die man kwijt. Ja, ik ben acteur, maar ik wil gewoon niet zoveel over hem zeggen. Laat dat maar aan anderen over. Of ik zijn nieuwe film gezien heb? Nou oké, ja die heb ik gezien en de man is fantastisch. Mag ik nu weer verder eten?’

EDDY TERSTALL regisseur

‘Hij is een onafhankelijke geest die het geen moer interesseert of hij een kwart miljoen meer of minder bezoekers trekt. Zolang hij er zelf maar achter staat. Zijn dialogen lijken uit de losse pols geschreven, maar zijn in werkelijkheid superstrak. Je hoofdpersonage opzettelijk z’n teksten laten verkloten, ga er maar aanstaan. Tarantino slaagt daar echter briljant in door de juiste omstandigheden te creëren waarin acteurs kunnen excelleren. In de eerste plaats om zichzelf te pleasen, niet de ander.’