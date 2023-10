Zien: Sylvana Simons (BIJ1) geeft Eerdmans de middelvinger

DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle deed eerder de uitspraak 'From the river to the sea, Palestine will be free.' Dat de partij pro-Palestijns is, daar maken ze geen geheim van. Ook niet nu het conflict tussen Hamas en Israël steeds verder escaleert. De leus van Van Baarle viel niet bij iedereen in de Kamer goed. Zo ook niet bij Joost Eerdmans van JA21. Hij noemde het zelfs 'jodenhaat'. Simons daarentegen, zag dat nét even wat anders.

Antisemitisme

Niet alleen Eerdmans is van mening dat hier sprake is van antisemitisme, ook demissionair premier Rutte deelde die mening. Toch wilde Simons graag nog even haar mening geven over de uitspraken van Eerdmans. Volgens de partijleidster van BIJ1 valt de uitspraak van Stephan van Baarle onder de noemer vrijheid van meningsuiting.

Toxisch gedrag. Voel me onveilig. pic.twitter.com/cHxYZvVIE8 — Joost Eerdmans (@Eerdmans) October 25, 2023

Toen Eerdmans hierop inging door te zeggen dat Van Baarles uitspraak door het Joodse volk anders wordt geïnterpreteerd (als in: gezien als 'een oproep tot het verdwijnen van het Joodse volk'), deed Simons iets zéér opmerkelijks. Ze stak namelijk haar middelvinger op naar de JA21-politicus in de Kamer. Voor Joost Eerdmans reden genoeg om bovenstaande tweet de wereld in te slingeren.