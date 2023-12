Omtzigt krijgt steun van collega's na foto met aantekeningen

Al eerder verscheen de politicus bij Plasterk met een boekje onder zijn arm, waarop zichtbaar de tekst 'daar heb ik geen actieve herinnering aan' te lezen was. Waar het toen om een grap leek te gaan, laat Omtzigt nu nadrukkelijk weten dat het niet de bedoeling was dat de notitie zichtbaar was voor anderen.

Op 25 maart 2021 moest verkenner Kajsa Ollongren na een positieve coronatest gehaast het Binnenhof verlaten. Buiten stond een ANP-fotograaf klaar om de gebeurtenis vast te leggen, waarbij onbedoeld het document met de aantekening 'Omtzigt, functie elders' werd vastgelegd. Gisteren kwam Pieter Omtzigt hier op humoristische wijze op terug. Bekijk ook Zien: Omtzigt drijft de spot met Rutte en Ollongren

Notitie Omtzigt

Er was vrij weinig te zien op het blaadje onder Omtzigt's arm, slechts het woord 'ondergrens' en de zin 'niet in PVV/NSC/BBB'.

De NSC'er maakt er geen geheim van moeite te hebben met het vormen van een coalitie met de partij van Wilders. Dit mede doordat de PVV verschillende plannen heeft die tegen de grondwet ingaan. 'Alle punten die ik tot nu toe gemaakt heb, ook over de rechtsstatelijkheid, staan nog overeind', aldus Omtzigt. Toch liet de politicus dinsdag weten - op verzoek van Plasterk - in gesprek te willen gaan met Wilders.

Reactie PVV en BBB

Het was een knullige actie van Omtzigt, vooral na het hele 'Omtzigt functie elders'-verhaal. Toch geloven collega's Geert Wilders en Caroline van der Plas de NSC'er. 'Hij zegt dat het per ongeluk is en dan geloof ik hem', liet Van der Plas aan de pers weten. Geert Wilders gaat er ook vanuit dat het niet opzettelijk is gegaan. 'Ook ik ga uit van de goede trouw van Pieter Omtzigt', aldus Wilders.