Zien: Omtzigt drijft de spot met Rutte en Ollongren

Woensdag is verkenner Ronald Plasterk begonnen met het voeren van gesprekken waarbij alle fractievoorzitters bij hem langskomen. Geert Wilders (PVV), Frans Timmermans (PvdA/GL), Dilan Yesilgöz (VVD) en Pieter Omtzigt (NSC) waren als eersten aan de beurt. Een serieuze aangelegenheid, toch vond Omtzigt dat het tijd was voor een koekje van eigen deeg.

'Geen actieve herinnering'

De NSC-voorman verscheen bij zijn gesprek met Plasterk met een boekje onder zijn arm, met daarop de tekst: 'Daar heb ik geen actieve herinnering aan.' Dé woorden die uit Mark Rutte zijn mond kwamen, nadat hij werd geconfronteerd met de 'Omtzigt, functie elders'-notitie.

Het is niet de eerste keer dat de NSC'er terugkomt op het schandaal. Tijdens de verkiezingsavond kon Omtzigt het - na de uitslag van de exitpoll - ook al niet laten om er een opmerking over te maken: 'Die functie elders is in Den Haag.'