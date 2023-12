Nieuwe Revu's kijktip: 'Last One Laughing'

De comedyshow naar Japans voorbeeld debuteerde dit jaar op Prime met een best wel briljant concept. Want welke komiek houdt het langst zijn of haar gezicht in de plooi terwijl om hen heen de meest vileine en flauwe grappen gemaakt worden?

In de eerste reeks werd stevig ingezet met grote namen als Henry van Loon en Stefano Keizers. Die laatste kwam gekleed als zwaarbewapende actieheld, ‘want in actiefilms wordt nooit gelachen’. Voor het tweede seizoen keert sowieso winnaar Bas Hoeflaak terug, de onbetwiste koning van de uitgestreken smoel. Alle deelnemers krijgen een solo-optreden in LOL en Hoeflaaks blokfluitlied bleek in de eerste serie een ware kandidatenkiller. Hij krijgt gezelschap van een serieus grappige selectie met onder meer mede-Sluipschutter Leo Alkemade, Jelka van Houten, Soumaya Ahouaoui en Arjan Ederveen. Het zal nog een hele klus worden die laatste in de lach te laten schieten, want Ederveen deed al aan melige comedy toen de meeste deelnemers nog geboren moesten worden.

Het tweede seizoen van Last One Laughing is te zien op Amazon Prime.