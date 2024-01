Nieuwe Revu's kijktip: 'Ferrari'

De rivaliteit met concurrent Ford had het witte doek al bereikt in de fabuleuze Ford vs. Ferrari. Mann koos voor het jaar 1957, waarin de auto-ontwerper een zware tijd doormaakte. Zijn enige zoon was net overleden, zijn huwelijk stond op springen door zijn continue overspel en zijn automerk was bijna failliet. Alleen winst in de Mille Miglia-monsterrace kon zijn kansen doen keren

Die uitputtingsslag van 1500 kilometer is de adembenemende finale van Ferrari. Tot die tijd leren we Enzo Ferrari kennen als een kille en berekenende man, die zich niet lijkt te bekommeren om de chauffeurs die hun leven riskeren in zijn bolides. Er valt voor Driver niet veel eer aan de rol te behalen, zeker tegenover Penélope Cruz. Zij kaapt alle aandacht met haar intense vertolking van de tot op het bot vernederde mevrouw Ferrari, Laura Garello.

Ferrari draait vanaf 25 januari in de bioscopen.