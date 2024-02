Nieuwe Revu's kijktip: '20 Days in Mariupol'

Mens & Maatschappij

Met deze alternatieve beleggingsmethodes kun je de lage rentes op spaarrekeningen mogelijk omzeilen

Veel mensen weten het al, geld op een spaarrekening zetten levert tegenwoordig amper nog rente op. Dat was vroeger wel anders. Vijftien, twintig of dertig jaar geleden was het niet ongebruikelijk dat je zo 4 tot 6% rente kon halen door je overtollige geld op een spaarrekening te zetten. Het is dan ook geen verrassing dat steeds meer mensen uitkijken naar alternatieven om hun geld te laten redeneren. We geven je alvast een kijkje in de keuken als het gaat om enkele mogelijkheden die je hebt om je geld op een andere manier te laten renderen.