Exit voor Theo Maassen bij Zomergasten wegens roddels privéleven

Ook Nieuwe Revu sprak met een slachtoffer van Theo. Zij onthulde destijds dat de huidige partner van de cabaretier ook slachtoffer is en zou meermaals een blauw oog en zelfs een gebroken neus hebben overgehouden aan het huiselijk geweld.

De Brabantse grappenmaker Theo Maassen is niet vies van een relletje of gewaagde uitspraak hier en daar, maar vandaag is hijzelf onderwerp van gesprek. Weekblad Privé dook wekenlang in zijn, naar het lijkt, gewelddadige verleden jegens vriendinnen en laat deze aan het woord. Ook Nieuwe Revu sprak met hen en duikelde een opmerkelijke mail op.

Zomergasten

De ophef rondom Theo Maassen is niet onopgemerkt gebleven sinds het nieuws aan het licht kwam. Het werd door meerdere media opgepakt en aan menig talkshowtafel besproken. Aan het persbureau ANP liet Maassen woensdag weten te stoppen als presentator bij Zomergasten.

'Met pijn in mijn hart trek ik me voor dit seizoen terug als presentator van Zomergasten. Vooral pijnlijk omdat er geen vakinhoudelijke reden is, maar valse berichten uit de roddelpers de oorzaak zijn', aldus de cabaretier. 'Waarom ik principieel geen commentaar geef op roddels uit mijn privéleven is omdat mijn privéleven, het woord zegt het al een beetje privé is.'

Maassen zei daarnaast er niet uit te komen met de omroep wat betreft hoe om te gaan met de beeldvorming na alle berichten. 'Een samenwerking was daardoor dit seizoen niet meer mogelijk. Ik wil alle lieve en weldenkende mensen bedanken voor hun steun in deze merkwaardige tijd.'

Theo Maassen blijkt naast een dief en een schuinsmarcheerder, ook een geweldsmonster in huis te zijn. Momenteel slaat hij een slecht figuur, en hopelijk zijn eigen vrouw niet meer.

Reactie VPRO

Ook de VPRO reageerde op de ontwikkelingen binnen Zomergasten. 'Naar aanleiding van berichtgeving over een vermeende kwestie in de privésfeer, heeft de VPRO uitgebreid overleg gevoerd met Theo Maassen', aldus de omroep. Volgens de omroep gaf de cabaretier tijdens dit overleg aan niet publiekelijk te willen reageren op de roddels. 'De VPRO respecteerde deze keuze maar vond dat niet samengaan met de presentatie van het programma Zomergasten', liet de omroep weten.

De omroep gaf aan tot dit besluit te zijn gekomen, omdat zij het belangrijk vinden dat de aandacht naar de gasten van het programma gaat en niet naar de presentator. Daarnaast liet de VPRO weten 'altijd prettig' samen heeft gewerkt met Theo Maassen. Wie de cabaretier gaat vervangen, is nog onbekend.