Nieuwe Revu's luistertip: 'Going Home'

Knopfler bleef rondbellen, met verbluffend resultaat. Op Mark Knopfler’s Guitar Heroes spelen maar liefst zestig (!) gitaristen een partijtje mee. Je bent sneller klaar om alle virtuozen die niet mee doen te noemen, maar wat van de namen zijn Slash, Gilmour, Iommi, Lifeson, May, Satriani en McLaughlin.

Niet vreemd dat het nummer opgerekt moest worden tot 9 minuten. Een speciale plek werd ingeruimd voor de bijdrage van de vorig jaren overleden Jeff Beck. Koning Zes Snaar mag Going Home openen. Sting speelt bas, Ringo drums. Het eindresultaat laat zich beluisteren als de ultieme gitaarquiz: wie raadt ze allemaal? Petje af voor Knopfler dat het geen rommeltje is geworden. En met een hoes van Peter ‘Sergeant Pepper’ Blake is de 12” toch echt wel een hebbedingetje. Opbrengsten gaan naar twee stichtingen tegen jeugdkanker.

Going Home van Mark Knopfler’s Guitar Heroes is vanaf 15 maart te koop op meerdere formaten.