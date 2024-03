Politie op huisbezoek bij Hans Teeuwen na Halsema-satire

Op het tafeltje naast Teeuwen lag namelijk een luchtdrukpistool en dat was voor de hoofdstedelijke hermandad aanleiding om met zes man binnen te vallen in Oud Zuid, om het wapen in beslag te nemen. Hans hoefde niet mee naar het bureau.

De inval is opvallend te noemen omdat Teeuwen met het pistool een verwijzing maakte naar Halsema, die in 2019 in opspraak kwam omdat er bij haar minderjarige zoon een onklaar gemaakte revolver was aangetroffen. Later verklaarde ze dat het wapen van haarzelf was.

In de video die de vriendin van Teeuwen tijdens het politiebezoek maakte en die door de satiricus zelf op Instagram is gezet, geeft hij nogmaals een imitatie van Halsema ten beste. Ook wil hij zich deemoedig laten afvoeren door de agenten, maar hoewel hij wel als verdachte zal worden geregistreerd, hoefde hij niet mee naar de gevangenis.

Humorpolitie op huisbezoek bij Femke Halsema! pic.twitter.com/LmIiUsWHc8 — Bart Nijman (@BartNijman) March 12, 2024

Stadsomroep AT5 weet inmiddels te melden dat ‘de echtheid van het wapen’ momenteel wordt onderzocht en dat de inval voortkwam uit een melding die de politie kreeg naar aanleiding van de eerdere persiflage-video.

Opvallend is dat de politie met veel machtsvertoon binnenvalt, alsof Teeuwen een vuurwapengevaarlijke gek zou zijn, op basis van een voorwerp waarvan je in de video niet kunt zien of het überhaupt een echt wapen is. Ook zoeken ze niet verder of er nog andere wapens in huis zijn - een tamelijk slordige inval op wankele gronden.

@media (max-width: 679px){#fig-65f080410684f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65f080410684f img{#fig-65f080410684f img.lazyloading{width: 75px;height: 75px;}}@media (min-width: 680px)#fig-65f080410684f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65f080410684f img{#fig-65f080410684f img.lazyloading{width: 100px;height: 100px;}} De pro-Palestijnse demonstratie bij de opening van het Holocaustmuseum heeft veel kwaad bloed gezet. Oproerkraaiers die van met jodenhaat doorspekte leuzen door de openingsceremonie heen schreeuwden, houden de gemoederen twee dagen later nog altijd bezig. Bekijk ook Hans Teeuwen zet Halsema-pruik op na woede over Hamasdemo Holocaustmuseum

Was Halsema gekend in deze actie?

Op sociale media wordt met verbazing en boosheid op het huisbezoek gereageerd, temeer omdat de politie zondag niet ingreep bij mogelijk strafbare antisemitische uitingen. Ook de positie van Halsema in deze kwestie wordt bevraagd: zou de grap zo slecht gevallen zijn dat de ambtsmoeder van Amsterdam haar sterke arm op een grappenmaker heeft afgestuurd?

Volgens Mark Rutte doen burgemeesters niet aan politiek bedrijven, dus we zullen voor nu maar uitgaan van een overdreven actie, of liever: een boomerangvormige blunder van politie en/of burgemeester.