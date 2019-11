De spui(t) gaten uit

Ik neem een hap van de appeltaart, die seksverslaafde F. vanmorgen speciaal voor mij – en mijn collega’s van LINDA.tv – heeft gekocht bij de Jumbo. Terwijl ik kauw, kijk ik om me heen. Ik bevind me in een kast van een huis in het zuiden van ons land, gelegen op een groot stuk grond. De inrichting is sober, maar het uitzicht vanaf de veranda – op uitgestrekte groene weides – is spectaculair.

Diep in de put

F. is niet de eigenaar van de woning. Het huis is van een bekende, en hij mag er voor the time being logeren, tot hij zijn leven weer enigszins op de rit heeft. Dat gaat met vallen en opstaan. F.’s relatie met seks is ongezond, zolang hij zich kan heugen. En dat heeft hem veel gekost. Hij heeft lang getwijfeld of hij zijn verhaal wilde doen. Eenmaal zei hij op het laatste moment af, omdat hij diep in de put zat. Maar, uiteindelijk was zijn behoefte om ‘andere seksverslaafden te helpen door dit onderwerp bespreekbaar te maken’ de doorslaggevende factor om met me af te spreken.

F. zet thee en vertelt. Hij omschrijft zichzelf als ‘een onzekere man’. Hij voelde zich als kind niet gezien, emotioneel afgewezen. Alleen als hij masturbeerde, was hij gelukkig, voor even althans. Zo rond zijn 21ste ontdekte F. hoe hij pornofilms kon huren, bij de videotheek. Hij keek al snel meer porno dan gezond was. Niet lang daarna ontdekte hij telefoonseks. ‘Maar toen ik een rekening van 600 gulden kreeg, stopte ik daar direct mee,’ zegt F. Hij glimlacht even vreugdeloos.

Elke dag is weer een strijd met mezelf. Ik ben een soort heroïnejunk, die áltijd een spuit binnen handbereik heeft

Happy ending

Waar hij wél geld aan uit wilde geven: peepshows, prostituees en erotische massages. Vooral de massage met happy ending bleek helemaal zijn ding. Hij vond zijn gedrag niet zorgwekkend in die tijd. De ernst van zijn probleem zou hij pas later inzien. ‘Ik wist toen niet eens dat je verslaafd kón zijn aan seks.’

Het ging relatief goed met F. in die periode: hij had een uitstekende baan en was verliefd op zijn eerste vriendinnetje, met wie hij uiteindelijk trouwde. ‘Hoe was jullie seks?’ wil ik weten. Het lichamelijk contact met de vrouw waarvan hij hield was wél gezond. Maar zijn behoefte aan ‘die andere soort seks’ nam niet af. Nadat F. en zijn vrouw terugkwamen van hun huwelijksreis ging hij direct naar een massagesalon. En de dag erna weer. ‘Ons seksleven werd op den duur steeds minder goed. Het ging van dagelijks naar wekelijks, van wekelijks naar maandelijks.’ Uiteindelijk deden F. en zijn vrouw het nog maar sporadisch; zo eens in de zoveel maanden. Zijn huwelijk begon scheuren te vertonen en ook zijn werkleven leed onder zijn verslaving. Uiteindelijk werd hij ontslagen. Waarop hij reageerde door meteen een prostituee te bezoeken. ‘Dat was mijn breekpunt. Daardoor besefte ik: seks is mijn reactie op stress, en dat is problematisch.’

Dwangmatig zoeken

Hij zocht hulp en biechtte aan zijn zwangere vrouw op wat hij de afgelopen vijf jaar allemaal had uitgespookt. Zijn geliefde reageerde ogenschijnlijk mild. ‘Het was niet de tijd om uit elkaar te gaan, dus bleef ze.’ Helaas werden F.’s problemen niet minder. Hij bleef dwangmatig zoeken naar seks buiten de deur. Uiteindelijk was de maat vol en vroeg zijn vrouw een scheiding aan.

F. ging in therapie en het lukte hem twee jaar om zichzelf te beheersen. Tot hij in het buitenland opnieuw de fout in ging: hoeren, nachtclubs, erotische massagesalons – de hele mikmak. Momenteel is hij ongeveer drie maanden afgekickt. Hij is werkloos en ziet zijn familie amper. ‘Elke dag is weer een strijd met mezelf. Ik ben een soort heroïnejunk, die áltijd een spuit binnen handbereik heeft. Dat maakt een seksverslaving extra zwaar. Ik vraag hoe F. de toekomst ziet. ‘Als een ingestort huis, dat ik steentje voor steentje weer moet opbouwen.’