Nieuwe Revu's doe-tip: 'Truth is Dead'

Mick Jagger die yoga doet. Koningin Elizabeth met ontbijt op bed, corgi’s aan haar voeteneind. Jack Nicholson op de golfbaan. Even kun je denken dat de Britse fotograaf Alison Jackson een kei is in het vastleggen van beroemdheden tijdens hun dagelijkse bezigheden.

Tot je de foto ziet van Justin Bieber die gearresteerd wordt wegens onzedelijk gedrag, broek op de knieën. Donald Trump die Miss Mexico neemt op zijn bureau. En tegen de tijd dat je bent aanbeland bij Kanye die een duet zingt met Taylor Swift is het muntje wel gevallen.

Alison Jackson is een meester in het fingeren van situaties. Daarvoor gebruikt ze geen Photoshop, maar zet ze dubbelgangers in. Kan dat wel? Natuurlijk, houdt Jackson de bezoeker voor. De ‘echte’ foto’s die de pr-bureaus van de rich & famous verspreiden zijn immers ook zo nep als wat. Denk maar aan de gefotoshopte familiekiek van Kate Middleton die onlangs viraal ging. Dan is Jacksons foto van Kate onder de droogkap een stuk overtuigender. Met Truth is Dead geeft de fotograaf de Kim Kardashians van deze wereld een hilarisch koekje van eigen deeg.

Truth is Dead van Alison Jackson is tot 15 september te zien in Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht.