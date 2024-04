Nieuwe Revu's kijktip: 'Fallout'

Arme Jonathan Nolan. Broer Chris is na z’n Oppenheimer inmiddels in de adelstand verheven, maar hij mocht niet eens Westworld afmaken. Met Fallout krijgt Jon een nieuwe kans.

Prime heeft flink gedokt voor deze post-apocalyptische zwerftocht. De streamer is karig met voorproefjes maar wat we tot zover te zien kregen, maakt meer dan nieuwsgierig. Het blijkt dat de wereld een verwoestende kernoorlog achter de rug heeft. Een handvol gelukkigen kon zich terugtrekken in ondergrondse schuilplaatsen (de Vaults).

Nu het weer veilig lijkt gaat vault dweller Lucy (Ella Purnell) bovengronds op onderzoek uit. Om te ontdekken dat er in het toekomstige LA totale anarchie heerst. Fallout, gebaseerd op de geliefde gamereeks, lijkt zich te gaan onderscheiden van shows als Last of Us en Walking Dead. Waren die vooral grimmig, Fallout verkiest een meer absurdistische toon. De wereld ondergronds ademt de jaren vijftig, terwijl het bovengronds wel een western lijkt. Zo duikt de geweldige Walter Goggins op als premiejager zonder neus, en proberen diverse robots, monsters en cyborgs de show te stelen. Aan de sexy en stoere Purnell de taak zich staande te houden te midden van alle gekte.

Fallout is te zien op Prime Video.