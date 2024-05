Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 21ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

Paul Blanca

Paul Blanca maakte in de jaren tachtig furore met rauwe zelfportretten. Uit de beelden spreekt angst, agressie en pijn, maar ook tederheid en verdriet. Foto’s waarop hij een spijkerdoor zijn hand heeft geslagen, een pijl door zijn wang gestoken of een levende rat in zijn mond neemt. Zijn werk wordt aangekocht door internationale musea en in New York volgen tentoonstellingen. Naast het succes is er drugs en drank en soms te veel daarvan. Erik Dijkstra, bekend van radio en tv, schreef een indringend boek over Blanca, die jarenlang columns en foto’s maakte voor Nieuwe Revu. Een voorpublicatie.

Verkiezingstijd in de EU

In de serie Mijn Europa ontvouwt een lijsttrekker in aanloop naar de Europese Verkiezingen van 6 juni zijn of haar ideeën voor ons continent. Deze week: VVD-lijsttrekker Malik Azmani (48). Over de expansiedrift van Poetin, de onmogelijkheid van hekken in de Middellandse Zee, en zijn eigen achtergrond en arbeidsethos. ‘Ik ben niet alleen voor de wortel, maar ook voor de stok.’

Chelly Wilson

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog vluchtte een Griekse moeder naar Amerika. Zij liet haar Joodse identiteit en twee kinderen achter en vond zichzelf opnieuw uit als de pornokoningin van New York. Over deze Rachel ‘Chelly’ Wilson verschijnt deze week de film Queen of the Deuce bij Amazon Prime en Apple TV. Een voorproefje.

Steffen Haars: 'New Kids? Humor voor onze vrienden, dachten we'

Na het succes van de New Kids-films en alles wat daarop volgde, komen Steffen Haars (43) en Flip van der Kuil met een Engelstalige film, Krazy House, naar de sitcom Full House, met zowaar enkele Hollywoodacteurs. Maken de twee hiermee de overstap naar de andere kant van de oceaan? Haars: ‘We zijn eigenlijk niet zo bezig met de Nederlandse filmindustrie.’

En Garde

Overal lezen we dat robots en AI onze banen gaan inpikken, maar er bestaan nog plekken op de wereld waar ambachtelijke handenarbeid zegeviert. Zoals deze zwaardenfabriek op het Franse platteland. Waar ze het dankzij de Spelen komende zomer momenteel stervensdruk hebben.