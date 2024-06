Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 23ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

Volt-duo Reinier van Lanschot en Anna Strolenberg

In de serie Mijn Europa ontvouwt een lijsttrekker in aanloop naar de Europese Verkiezingen van 6 juni zijn of haar ideeën voor ons continent. Deze keer: Volt-lijsttrekkers Reinier van Lanschot (34) en Anna Strolenberg (28). Over de kansen van AI, de gevaren van Rusland en China en je al een boomer voelen op je 28ste. ‘Stel je voor dat je met 27 mensen uit eten gaat, en dat je allemaal een veto hebt. Dan kan het lang duren voor er iets op tafel staat.’

Band of Brothers

Op 6 juni 1944 – deze week tachtig jaar geleden – begonnen de jonge soldaten van Easy Company aan hun grote missie: de bevrijding van West-Europa. Hun succesverhaal werd vereeuwigd in een van de beste televisieseries ooit gemaakt. Wie waren de echte mannen achter de best getrainde eenheid van de Tweede Wereldoorlog? Het verhaal van de legendarische Band of Brothers, opgetekend in een drieluik.

Mijn Europa

In de serie Mijn Europa ontvouwt een lijsttrekker in aanloop naar de Europese Verkiezingen van 6 juni zijn of haar plannen voor ons continent. In het vijfde en laatste deel: D66-lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy (56) over de ‘schoolpleinterreur’ van extreemrechts, je verwonderen over de natuur en de lessen van Nokia. ‘27 dwergen stellen niet zoveel voor in de wereld, maar gaan ze op elkaars schouders staan, dan heb je een reus met een knots in zijn hand.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Arie Haan: 'Zet nooit meer een stap in Rotterdam'

Met een EK voor de deuren een beruchte WK-finale straks precies vijftig jaar geleden, is het fijn vooruitkijken en terugblikken. Bijvoorbeeld met Arie Haan (75), die met Ajax grote triomfen vierde en met Oranje twee keerde WK-finale haalde. Als trainer was hij een stukminder succesvol, zoals bij Feyenoord. ‘Er werd echt op de man gespeeld.'

Op rolletjes

Vrienden Pan Yifei en Wang Feng vonden het maar niks, de hele dag in zo’n slome rolstoel op twee wielen zitten. Ze wilden eigenhandig alle uithoeken van hun geboorteland China verkennen. Liefst ook in een beetje snelle bak. In deze handbikes vonden ze het transportmiddel van hun dromen. En met hun fietstochten maken ze steeds meer Chinese rolstoelgebruikers enthousiast.