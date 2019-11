Klant met een randje

Normaal bestaat niet als het seks betreft, daarvan ben ik me al jaren bewust. Een medewerker van escortbureau Upclass International is dat roerend met me eens. Ik krijg een berichtje via Instagram: ‘Er zijn geen rare seksuele voorkeuren, weten wij. Het is eerder buitengewoon als een klant helemaal géén spannend randje heeft.’

Mijn interesse is gewekt. Ik bel de eigenaresse van het bureau, de 34-jarige Mijanou. Ze begon haar escortbureau middenin de laatste crisis, met vijf meiden. Inmiddels werkt ze met 23 vrouwen, hun leeftijden variëren van begin twintig tot eind veertig. Het zijn allemaal verschillende types, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn stuk voor stuk hoogopgeleid. ‘Naast hun werk voor mij studeren ze, of hebben ze een baan,’ zegt Mijanou. Laten we maar direct met de deur in huis vallen: wat voor bijzondere verzoeken krijgt de eigenaresse allemaal? Er passeert van álles de revue, vertelt ze. Zo wordt sommige dames vriendelijk verzocht te arriveren met een vieze slip aan. Hoe vies? ‘Víes,’ zegt Mijanou. ‘De slip moet minstens een week zijn gedragen.’ Of Mijanou krijgt de vraag een escort met zweetvoeten te leveren. De dame die werd geboekt voor deze klus besloot voor de afspraak een paar rondjes te rennen met Uggs aan.

Ruige pornoseks

Ook populair – maar minder buitengewoon – is de pornstar-experience (PSE). Klanten willen tijdens zo’n afspraakje ruige ‘pornoseks’. Niet te verwarren met de GFE (de girlfriend-experience), érg geliefd onder Mijanou’s klanten. De naam zegt het al. Tijdens een GFE-date gedraagt het meisje van lichte zeden zich als het ‘lieve vriendinnetje’. Ze toont interesse en neemt de tijd voor intimiteit. ‘De date eindigt niet altijd met seks. Soms willen klanten alleen een film op de bank kijken en knuffelen.’ Waar de grens ligt, verschilt per vrouw. Mee naar een parenclub of kinky seks: het ene meisje is ervoor in, het andere moet er niks van weten – net als in ‘de normale wereld’. Mijanou wordt steeds vaker benaderd door koppels die een dame willen boeken voor een trio. ‘Dat zijn leuke opdrachten,’ zegt ze. Deze klanten zijn nerveus en vinden het fijn goed begeleid te worden. Samen met het koppel spreekt Mijanou regels af. Mag zoenen wel of niet, en staat penetratie op het menu?

De etiquette

Per maand krijgt Mijanou zo’n 85 aanmeldingen. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg: slechts héél soms voldoet een dame aan haar eisen. Ze gooit de dames die ze aanneemt niet zomaar in het diepe. ‘Ik leid hen op.’ Daarin investeert ze veel tijd. Mijanou helpt meisjes voordat ze aan de slag gaan met het samenstellen van een gepaste garderobe. Hun kleding en lingerie moeten voldoen aan haar chique standaard. ‘Meiden moeten altijd een foto opsturen van hun outfit voordat ze een klant bezoeken, en die controleer ik.’ Ze brengt haar dames daarnaast de etiquette bij zodat ze zich tijdens élke situatie kunnen redden, ook tijdens een chic zakendiner. Ze demonstreert hoe make-up te gebruiken, en hoe vooral niet. En last but not least krijgen de dames ‘sekslessen’.

Ze leren alle fijne kneepjes van het vak van een professional. Nee, niet van Mijanou zelf. Hoe je een rollenspel speelt of hoe je de perfecte prostaatmassage geeft. Veel mannen genieten enorm van de anusmassage weet Mijanou. Voor 700 euro mag je twee uur spenderen met een Upclass International-meisje. Vier uur kost 1150 euro en wil je een weekje naar de Bahama’s met een droomvrouw? Dat kan – althans, als het je lukt 12.000 euro op te hoesten.