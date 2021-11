Dennis Schouten: 'Dat meisje is zo dom' 

Oké, nog even een resumé. Wie is Sarah ook alweer?

Sarah is de dochter van de immer lachende Rudolf, directeur van de op een na grootste lampenfabrikant van Nederland. Ze groeide zodoende op met de bekende gouden lepel in haar mond en woont nog lekker bij paps en mams. Daar zou verandering in komen toen ze, vrij snel na de verkering met André, samen een huis kochten (alhoewel, André financierde de ene helft van het 815.000 kostende Rotterdamse stulpje, de vader van Sarah de andere). Hoewel nog steeds niet officieel is bevestigd, zou het stel alweer uit elkaar zijn, waardoor beide families plotsklaps met het huis in de maag zitten.

Zit ze in zaken?

Haar eigen geld verdienen doet Sarah middels haar eigen webshop Chicas Winnyalice, waarvoor ze zichzelf ook inhuurt als model. Dankzij haar relatie met André schoten haar socialemediavolgers omhoog en kreeg ze een geverifieerde status op Instagram. Collabs zijn mogelijk via het gelijknamige bureau.

André en Sarah zaten direct op een roze wolk. Toch?

Ja en nee. Verliefd? Uiteraard. Relaxed? Niet echt. Over Sarah gaan de meest wilde geruchten. Van gevaarlijk gedrag tegenover exen tot drugsgebruik en het bezoeken van afkickklinieken in Spanje. Ook kreeg ze vanaf dag één te maken met bedreigingen die er behoorlijk in hakten. ‘Het kan natuurlijk altijd iemand uit Appelscha of een of andere debiel zijn, maar mensen zijn best wel heftig in Nederland. Dat moeten we dus serieus nemen,’ aldus André. Sarah laat zich in ieder geval niet gek maken: ‘Het was heftig, maar we zijn er eigenlijk heel goed mee omgegaan.’

Wat vindt Sarah van Soelen van zichzelf?

‘Ik ga altijd voor de keuze die me het meest bang maakt. Dat helpt je namelijk groeien.’

Wat vinden wij van Sarah van Soelen?

Een meisje dat duidelijk voor de leeuwen is gegooid, maar diezelfde leeuwen misschien ook wel interessant vindt.

Wat vinden anderen van Sarah van Soelen?

RACHEL HAZES ex?) schoonmoeder

In Shownieuws en op Instagram: ‘Ik vind haar helemaal leuk. Niet alleen de knapste, maar ook de liefste. Ze heeft ook hele lieve ouders, die ik ontzettend dankbaar ben dat ze in de moeilijke periodes van André altijd klaar hebben gestaan voor hem. En ook hoe ze mijn zoon opvangen.’

FRANK JANSEN ex van Rogier

‘Laten we eerlijk zijn, het enige dat we in deze wereld nog uit onszelf doen is neuken. Daar heb je een partner voor nodig. Besluit je te wippen met een BN’er, dan word je daar meteen in meegenomen. Je bent in dit land dan al snel bekend, maar daar profiteren we ook van. En als het misgaat, tja, dat hoort erbij. Ik zou Sarah willen adviseren lekker zichzelf te blijven.’

DENNIS SCHOUTEN presentator Roddelpraat

‘Ik denk dat ze al die reacties van mensen iedere dag op haar dak krijgt omdat ze zelf heel erg de aandacht zoekt. Wanneer het hen uitkomt wordt alles gedeeld op Instagram, worden er fotografen ingevlogen en zijn er cameramensen. Als het dan later weer wat minder gaat, wat bij dat soort mensen vaak in een tijdsbestek van een week is, dan willen ze zogenaamd geen aandacht. Tja, hoe kun je daar het beste mee omgaan? Door niet alles op Instagram te delen. Mensen die echter zo gek zijn op aandacht blijven dat toch wel doen. Zelf deel ik bijvoorbeeld heel weinig op sociale media en als ik daar dan al eens een hatelijke reactie op krijg, dan raakt me dat alleen als het van mensen komt die dicht bij mij staan en waar ik zelf iets om geef. Wat ik Sarah zou willen adviseren? Ach, dat meisje is zo dom. Als je ziet wat ze met heel haar lichaam heeft gedaan, qua gebruik van verdovende middelen en verbouwingen. Ik hoop dat ze uit de relatie met Hazes iets uithaalt waar ze lang van kan leven en hopelijk nog via wat promoties op Instagram, want dat meisje kan natuurlijk bijzonder weinig. Verder heeft ze het geluk dat ze vermogende ouders heeft.’

PETER JAN RENS ervaringsdeskundige

‘Ik heb ook weleens vriendinnen gehad die onbekend waren en niet wisten wat hen overkwam toen ze een relatie met mij aangingen. Ik ben het gewend en vind het prima, maar tegen een relatief onervaren meisje als Sarah zou ik willen zeggen: neem het niet al te persoonlijk, ga geen ruzie maken, verdedig je niet en hang de filosofie van het meebuigend riet aan. Weet dat je er nooit meer vanaf komt en laat alles van je afglijden. Zie het als entertainment en een groot spel.’

BART MAUSSEN imagodeskundige

‘Wanneer je een relatie met iemand aangaat die elke week voorpaginanieuws is, dan weet je waar je aan begint. Als nieuwe partner moet je in zo’n geval vooraf de risico’s inschatten en je afvragen of de verliefdheid zo hevig is, dat je de bijkomende aandacht voor lief neemt. André en Sarah kunnen nog zo duidelijk maken dat ze een punt achter de relatie zetten, wanneer je laatstgenoemde over tien jaar googelt, dan zal ze nog steeds de ‘ex van...’ zijn. Dat krijg je nooit meer weg. In die zin blijft ze voor de rest van haar leven aan hem gekoppeld. Daar kun je niets tegen doen. Wanneer een publicatie in jouw ogen onrechtmatig is, dan zou je bij Google nog een verzoek kunnen indienen om deze te laten weghalen. Tot op heden zou je echter kunnen stellen dat ze aan alles wat over haar in de media is verschenen, direct of indirect, zelf heeft meegewerkt. Dat is nu eenmaal het risico wanneer je een relatie aangaat met iemand die een bepaalde bekendheid geniet. Om zich in de toekomst weerbaar te maken tegen mensen die hier steeds weer over zullen beginnen, kan ze twee dingen doen: of zichzelf op de vlakte houden of zich proactief op een andere manier positioneren. Structureel andersoortige boodschappen over jezelf naar buiten brengen, kan ervoor zorgen dat de vroegere gevallen waar je last van had in zoekmachines naar beneden gedrukt worden.’