Linkjes: de favoriete slasher-kerstfilms van Jerry Hormone

Ga je met de feestdagen alweer Home Alone of The Muppet Christmas Carol kijken? Afgezaagd! Laat me je drie offbeat-kerstfilms tippen. Ze staan integraal online, dus je hoeft er niet eens voor door de natte sneeuw naar de videotheek.

Is u bekend met het slasher-genre? Halloween, Friday the 13th, A Nightmare on Elmstreet, Scream, I Know What You Did Last Summer, dat werk? Honderden films met allemaal hetzelfde verhaal: psychopaat slacht groepje tieners af, een voor een, op de ‘final girl’ na. Dat is meestal een frigide griet die niet rookt, geen alcohol drinkt en waar verder ook geen enkele lol mee te beleven valt.

Welnu, de Canadese cultklassieker Black Christmas (1974) is de genesis, de oerknal van dit genre. In deze allereerste slasher ooit wordt een studentenhuis vol semi-lekkere wijven op kerstavond telefonisch lastiggevallen door een gekkie die schreeuwt dat hij ze allemaal een kopje kleiner gaat maken en al vrij vlot blijkt dat dat geen loos dreigement is.

De afgelopen 45 jaar hebben filmmakers dit type plot herkauwd en herkauwd tot alle smaak eraf was, dus er gebeurt in Black Christmas niets dat je niet al van heinde en verre aan ziet komen, maar tussen het bloedvergieten door heb je wel een knusse kerstsfeer die bij 99,9 procent van alle andere slashers ontbreekt.

Liever iets met minder moord en doodslag? Probeer dan de kindersci-fi Santa Claus Conquers the Martians (1964). Op Mars hebben ze geen kerstman. Da’s sneu voor de Marskindertjes, dus besluiten de Marsmannetjes (groen geschminkte acteurs in groene jumpsuits met groene brommerhelmen op) ‘onze’ Santa Claus te ontvoeren. Verder zitten er in deze film ook nog een robot gemaakt van kartonnen dozen en aluminiumfolie (had iemand waarschijnlijk als sinterklaassurprise gekregen), een ijsbeer (carnavalspak van een vroege voorloper van AliExpress) en decors die zo lijken weggelopen uit een groep 8-musical. Ik adviseer wel dat je je helemaal klem zuipt en/of debiel blowt alvorens deze infantiele rolprent aan te zwengelen, maar dan valt er op een so bad, it’s good-manier ook meer dan genoeg te genieten.

Wat? Toch liever wel moord en doodslag? Maar dan een beetje kort, graag, want je hebt nog meer te doen? Kijk de horrorcomedy Treevenge (2008). Geregisseerd door Jason Eisener, het genie dat ook verantwoordelijk is voor Hobo with a Shotgun, met onze eigen Rutger Hauer als zwerver met een jachtgeweer.

In de zestien minuutjes die Treevenge duurt, pikken de kerstbomen die wreed uit hun thuisbossen worden weggerukt en boom-onterend versierd in huiskamers worden neergezet het niet langer en nemen bloederig wraak op de mensen en een baby. Echt een film voor de hele familie dus!