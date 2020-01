‘Mijn penis is te groot, wat nu?’

Op Instagram krijg ik geregeld vragen binnen. Op de serieuze kwesties probeer ik in te gaan, als mijn werkschema dat toelaat, de minder serieuze negeer ik. Of nou ja, ‘serieus’ is misschien niet helemaal het goede woord. Ook de mannen (ja, het zijn áltijd mannen) die – ehm, hoe moet ik dit formuleren – niet bepaald inhoudelijke vragen stellen, menen vast wat ze schrijven. Maar ik voel me niet geroepen om vragen als: ‘Neuken?’ en ‘Wil je me een foto van je blote tieten sturen?’ te beantwoorden.

Welke intentie een vragensteller heeft, merk ik in de meeste gevallen direct. De geilaards winden er doorgaans geen doekjes om, maar het is niet altijd meteen duidelijk wat voor vlees ik in de kuip heb. In het geval van ene A., die op zijn profiel gezellig poseert met zijn vrouw, vond ik het in eerste instantie moeilijk te beoordelen wat zijn doel was. Hij schreef dat hij ‘ergens enorm mee zat’. Zou ik misschien de tijd willen nemen om hem te helpen? A. bleek weinig aanmoediging nodig te hebben en barstte los. Hier kwam het op neer: zijn vrouw en hij hadden al jaren slaapkamerproblemen. De oorzaak? Zijn enorme lul doet haar pijn. Bij zijn volgende vraag rook ik echt onraad. ‘Wilde ik zijn penis misschien zien?’ Hij vond het geen probleem om zijn lid te fotograferen, speciaal voor mij. Dan kon ik met eigen ogen aanschouwen waarmee zijn geliefde moest dealen. Ik bedankte vriendelijk. Dat vond A. jammer. Toen hij vroeg naar mijn ervaringen met ‘gigantische pikken’ wist ik zeker dat ik hier te maken had met een hitsige bok.

De meeste vrouwen worden eerder bang dan geil van een pornopik

Denkfout

Maar, ik besluit hier toch in te gaan op zijn vraag. A. zit, onder het mom van een probleem, op te scheppen tegen vreemde vrouwen op Instagram. Hij gelooft dat hij iets onweerstaanbaars in de aanbieding heeft. Een denkfout. Veel mannen dromen – al dan niet geïnspireerd door porno – van een ‘paal van een penis’ en balen van hun eigen, bescheiden exemplaar. Maar de meeste vrouwen worden eerder bang dan geil van een pornopik. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Mijn vriendin W. bijvoorbeeld. Alles onder de 23 centimeter vindt ze te klein. Gelukkig voor de doorsneeman is ze een vreemde eend in de bijt. Veruit de meeste vrouwen treffen veel liever een man met een meer gemiddeld formaat. Wat niet betekent dat je je zorgen moet maken als je in het bezit bent van zo’n pornopenis. Als er geen serieuze problemen spelen als vaginisme, en als je partner niet in of al uit de overgang is, zijn vagina’s gelukkig elastisch genoeg om te kunnen dealen met elke grootte. Er kan een kind doorheen, tenslotte. Lukt penetratieseks écht niet, of blijft dit pijn doen? Wijt dit dan niet aan jouw ‘enorme lul’. De verklaring dat je sekspartner niet opgewonden genoeg is, ligt veel meer voor de hand. Dikke kans dat penetratie moeilijk gaat, omdat ze niet nat genoeg is. Ga in zo’n geval niet doorduwen!

Dus A., dat je penis ‘niet past’ is niet iets om trots op te zijn. Zou het misschien kunnen dat je tekortschiet als minnaar? Neem in het vervolg ruimschoots de tijd om je vrouw goed op te warmen. Van alleen penetratie worden de meeste vrouwen niet wild. Stimuleer haar clitoris!

Wat ook kan helpen om pijn bij het vrijen te voorkomen is een flinke dosis glijmiddel. En helaas zijn sommige seksposities minder lekker als de man groot geschapen is. Vermijd pijnlijke standjes, zoals bijvoorbeeld doggy style. (Al verschilt per persoon wat zeer doet, en wat juist niet.) Zoek samen uit wat wel fijn voelt: opties zat.