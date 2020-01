'Verbied dat vuurwerk maar, ondanks mijn afkeer van verboden'

Met oud en nieuw is de hele boel weer naar de klote gegaan. Supervoorspelbaar, kun je de klok op gelijk zetten. Nog supervoorspelbaarder is de discussie die we de eerste weken van het jaar weer met z’n allen voeren: vuurwerk, wel of niet verbieden?

Zelf krijg ik altijd een beetje de zenuwen van mensen die alles wat ze niet aanstaat of niet begrijpen maar willen verbieden. Rare drugs? Verbieden! Boerka in de tram? Verbieden! Sowieso, de Koran, verbieden! Fuck artikel 6 van de grondwet. Op diezelfde fiets werden – en in sommige landen zijn – onschuldige zaken als homoseksualiteit, rock-’n-roll en vrouwen met een rijbewijs verboden.

En het zijn echt niet alleen de mentaal geconstipeerde conservatieven die graag van alles en nog wat zouden verbieden. Genoeg progressieve linkselingen die maar wat graag een verbod zouden zien op – ik noem maar iets – de raciaal stereotypische Zwarte Piet. Ben ik faliekant op tegen.

Ben ik stiekem voor een zwarte Zwarte Piet dan? Nee, natuurlijk niet, maar verbieden leidt er alleen maar toe dat mensen het stiekem toch doen of – en dat is eigenlijk nog veel erger – niet meer voor zichzelf nadenken. Met het verbieden van Zwarte Piet ben je tenslotte nog niet af van de ingeslepen racistische gedachtengang die achter de achterhaalde traditie zit, net zo min als dat het verbieden van Vereniging Martijn heeft geleid tot minder pedofilie.

Wat mij betreft doet iedereen lekker waar ie zelf zin in heeft, zolang ie er een ander maar niet mee schaadt, maar juist dat gaat met vuurwerk heel vaak, veel te vaak mis.

Het verbaast me dan ook niet dat dit nou eens een discussie is die niet per se tussen links en rechts wordt uitgevochten. Als ik rondkijk op Twitter zie ik mensen van allerlei politieke signaturen vóór een vuurwerkverbod pleiten. Ook op rechts zijn een hoop mensen het spoegzat. Het maakt tenslotte niet uit of je GroenLinks of PVV stemt, als je hond door al dat geknal van ellende achter de bank gaat zitten schijten, dan ben je er klaar mee. Je kunt Femke Halsema een kreng vinden en Jesse Klaver een droeftoeter, maar als politieagenten en ambulancebroeders worden bekogeld met strijkers, dan maak je je daar kwaad over. Niemand is vóór uitgerukte ogen en afgeblazen handen van onschuldige, ongelukkige omstanders.

En nu zijn een vader en z’n 4-jarige zoontje dood. Omgekomen bij een flatbrand. Veroorzaakt door twee ventjes van twaalf en dertien die met vuurwerk liepen te klooien. Je kan het ze ook bijna niet kwalijk nemen, want met die prepuberale hersentjes en onvolgroeide prefrontale cortexjes van ze zijn ze – zo is wel gebleken – nog niet goed in staat om risico’s in te schatten en de eigen verantwoordelijkheid te zien.

Dus verbied dat vuurwerk maar, ondanks m’n afkeer van verboden. Doe ik ook eens water bij de wijn.