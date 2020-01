‘Moet ik me schamen voor mijn libido?’

Met een grijns van oor tot oor laat vriendin W. zich in de stoel recht tegenover me zakken. Het is zondagmiddag en ze is de avond ervoor uitgeweest. Ik ken die blik en weet meteen dat ze een spannende nacht achter de rug heeft. Mooi. Ik ga er eens goed voor zitten. Zeker nu ik zwanger ben en zelf weinig meemaak, lééf ik voor de seksverhalen van anderen. In de verte zie ik ook G. (28) aankomen, een collega van W. die ik nog niet lang ken. Als ons gezelschap compleet is, bestellen we koffie en dan barst W. los. Wat ze nú weer heeft meegemaakt. Er volgt een verhaal over een wild trio, in een villa. Vooral met de vrouw had ze een ‘waanzinnige klik’.

Als W. uitgeraasd is, zucht G. diep. Ze vraagt zich hardop af of zij ooit zoiets zal meemaken. ‘Heb je daar behoefte aan?’ wil ik weten. Ze denkt even na en zegt dan een beetje beschaamd: ‘Nee, eigenlijk moet ik er niet aan denken.’ Prima, toch? Zoveel mensen, zoveel wensen. En lang niet iedereen is gek van trio’s, kwartetten of orgies. G. haalt haar schouders op. Dat is waar. Maar sinds ze omgaat met W., en ook haar vriendinnen leert kennen, voelt ze zich een vreemde eend in de bijt. ‘Zoals jullie van seks houden, dat heb ik niet. Ik ben er nauwelijks mee bezig.’

Lang niet iedereen is gek van trio’s, kwartetten of orgies

Dat was vroeger al zo. Tijdens een verre reis gedroegen haar medebackpackers zich als konijnen, maar G. had in twaalf maanden tijd niet één keer seks. ‘Ik ben niet van de onenightstands,’ verklaart ze. Inmiddels is G. vijf jaar samen met haar partner. Ze is stapelgek op hem. De seks is ‘prima’, maar ze ervaart zelden zo’n ‘beestachtige drang’ als W. en dat vindt ze jammer. Als mijn vriendin moet kiezen tussen geen eten en geen seks, kiest ze (bij wijze van spreken) voor het eerste. Want een seksloos leven staat gelijk aan níet leven. ‘Maar háár libido is veel uitzonderlijker dan het jouwe,’ zeg ik.

Abnormaal en a-geil

Ook in hun wittebroodsweken was G. snel verzadigd op seksueel gebied. ‘We hebben het nooit drie keer op een dag gedaan, zoals veel andere stellen die ik ken.’ G. en haar vriend hebben gemiddeld twee keer per maand seks. Hij is keer op keer de initiatiefnemer en vindt dit vervelend. Hij zou het leuk vinden als G. eens de eerste stap zou zetten. Als ze hem het gevoel zou geven naar hém te verlangen. G. snapt dat. En ze neemt zich geregeld voor actie te ondernemen, legt ze uit. Het probleem: ‘Zijn libido is hoger en hij is me áltijd voor.’

Dat is geen enorm issue in hun relatie. Eigenlijk was G. vrij content met haar seksleven. ‘Tot ik haar ontmoette.’ Ze knikt naar W. ‘Nu krijg ik steeds wilde verhalen te horen van hoe het óók kan en voel ik me abnormaal en a-geil.’ W. lacht, slaat een arm om haar collega heen en zegt dat ze zich voortaan een beetje zal inhouden. Ik vertel dat als ik de afgelopen jaren iets heb geleerd het wel is dat normaal niet bestaat als het seks betreft. De één lust er wel pap van, de ander moet er niets van weten, en weer anderen worden alleen geil van voeten of objecten. De één doet het graag drie keer per dag, de ander liever drie keer per kwartaal. ‘Ach ja, zolang het maar lekker is áls je het doet,’ zegt W. Ik knik. Kwaliteit boven kwantiteit.