Wie denkt Isabelle Brinkman wel dat zij is?

Zijn moeder knalde er echter meteen bovenop, met als gevolg een flink beurse Brinkman.

Een fraai staaltje harentrekkerij in het Haagse?

Het ging veel verder dan dat. Nadat Isabelle Brinkman een 11-jarig jongetje had aangesproken op het gooien van rotjes naar mensen, kregen zij en haar 9-jarige dochtertje pardoes zwaar knalvuurwerk naar zich toegesmeten. Brinkman ontplofte. In niet mis te verstane bewoordingen gaf de voormalig TMF-veejay de schobbejak te kennen dat hij op een trap onder zijn gat kon rekenen als hij ermee doorging. De moeder van het etterbakje stond er echter naast en aarzelde geen seconde om Brinkman aan te vliegen en naar de grond te werken. Het Haagse viswijf ging op Brinkman zitten, waarna een regen aan klappen en stompen volgde. De belhamel van elf trapte haar – liggend op de grond – tegen haar rug en nek. Een heldhaftige voorbijganger trok de houwende heks van Brinkman af. Na een triomfantelijke blik richting de getroffen presentatrice ging het ordinaire loeder er met haar puberende vechtjas vandoor.

Als ik praat achter de microfoon, beweeg ik heel veel. Ik praat heel erg met mijn handen

Ligt Brinkman fysiek en mentaal in de kreukels?

Zelf geeft ze aan dat ze niet bont en blauw is, maar beurs. En ze heeft enorme nekpijn. Anderhalve dag lang aarzelde ze om aangifte te doen, maar omdat ze vindt dat dit niet de norm mag zijn en dat we dit zeker niet normaal mogen gaan vinden, heeft ze zich toch gemeld bij de politie én haar verhaal op Facebook gezet, waardoor de zaak ook veel media-aandacht krijgt. Brinkman zelf maakt zich voornamelijk zorgen om haar dochtertje Sydney, die alles samen met een vriendinnetje totaal overstuur heeft moeten aanschouwen.

Wat vindt Isabelle Brinkman van zichzelf ?

Wat vinden wij van Isabelle Brinkman?

Ze mag van ons volgende keer wél haar vuisten laten spreken.

SJAAK BRAL stadgenoot & cabaretier

‘Er zijn bepaalde gedragsre- gels die je in Den Haag in acht moet nemen, eentje daarvan is breed lopen en boos kijken. Isabelle kennende heeft ze dat wel gedaan. Ze laat zich de kaas niet van het haar op de tanden van haar rug eten, of hoe je dat ook maar zegt. Eerst slaan en dan pas praten, dat was vroeger alleen voorbehouden aan uitsmijters en portiers. Dat is blijkbaar nu ook heel normaal geworden in gezinnen. In het geval van Isabelle werden er schreeuwend wat ziektes uitgewisseld, daar had het bij moeten blijven. Scheld het lekker van je af, maar hou je handen thuis. Isabelle zal echt wel hebben staan schelden. Ik heb haar meegemaakt bij diverse radioprogramma’s, ze heeft een lekker grote bek. Ze kent de Haagse mores uitstekend, maar ze heeft natuurlijk niet zien aankomen dat ze door een aso-moeder in elkaar zou worden gebeukt.’

Ze heeft een grote bek

FABIENNE DE VRIES ex-TMF-collega

‘Bij TMF waren we collega’s van het eerste uur, we zijn beiden op de redactie begonnen. Haar ambitie was niet om bekend te worden, ze had veel meer een journalistieke insteek. We hielpen elkaar met dingen, maar we waren jonge meiden en dus ook weleens jaloers op elkaar. We deelden heus weleens een sneer naar elkaar uit, maar we wilden vooral graag goede collega’s zijn. Isabelle is ongelooflijk goed in Engels en heeft een ontzettend goede stem. We zijn momenteel samen een serie podcasts aan het maken over de geschiedenis van en herinneringen aan TMF. Mensen denken vaak dat je als collega’s bij TMF ook meteen de dikste vriendinnen bent, maar met hoeveel van je collega’s ben jij superdik bevriend? Isabelle en ik hebben een fijne vertrouwensband met elkaar.’

We waren weleens jaloers op elkaar

JEROEN POST ex-TMF-collega

‘Isabelle en ik werkten eind jaren 90 samen bij TMF. Ik vond haar superprofessioneel en erg goed voorbereid. Ze sprak als beste haar talen, ze interviewde makkelijk in Engels en Frans en daardoor kreeg zij vaak de grotere artiesten. Isabelle is rechttoe rechtaan en vrij direct, maar ze is niet negatief of provocerend. Ze is geen vrouw die bewust een confrontatie opzoekt. Maar als er vuurwerk naar jou en je kind wordt gegooid? Ik zou hetzelfde hebben gereageerd, doe even normaal man. Ze heeft natuurlijk ook haar dochtertje willen beschermen.’

Ze is vrij direct

ERIK DE ZWART ex-TMF-collega

‘Isabelle laat niet over zich heen lopen, maar is geen type dat bewust problemen opzoekt. Ze is een rustige, leuke vrouw, een alleenstaande moeder die hard werkt. Helemaal niks mis mee. Ze zal zich nooit zomaar laten verleiden tot ordinaire scheldpartijen, maar als iemand haar wat aandoet, kan ik me voorstellen dat ze wat terugdoet. Ze heeft aangifte gedaan, maar wat is aangifte nog waard in dit bananenland? Ten eerste kun je vrijwel nergens meer aangifte doen, tenzij je 80.000 vragen invult op het internetformulier, en dan nóg word je niet geholpen door de politie. Ik hoop dat ze Isabelle helpen richting gerechtigheid. Sowieso moeten ze zo’n vechtmoeder meteen uit de ouderlijke macht zetten.’

ELISE VERHEUL opvoedexpert

‘Wat mevrouw Brinkman is overkomen, is natuurlijk niet gewoon. Wel is het uiterst zorgwekkend voor de toekomst van het jongetje en van de maatschappij. Als je geweld laat zien, is de kans groot dat je kind dat gaat imiteren. Ik ken de achtergrond van het gezin niet. Er kan sprake zijn van een ingewikkelde thuissituatie of van iemand met een hoog agressieniveau. Maar als je je kind aanleert dat je geweld mag gebruiken tegen een volwassen vrouw die je eigenlijk met u zou moeten aanspreken, lijkt mij dat hier professionele hulp nodig is.’