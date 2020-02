Ook afgelopen maand kreeg ik weer een hoop seksvragen binnen, via Instagram, Facebook en mail. En zoals dat altijd gaat: sommige zijn serieus van toon, de meeste banaal. Ik scrol nog eens door mijn berichten en lees vragen terug. ‘Mijn penis wordt extra hard van viagra, is dat normaal?’ en ‘Mijn pik is 20 centimeter. Zelf ben ik daar best blij mee. Wat vind jij?’

Ik zucht. Mannen en hun eeuwige obsessie met hun penis, ik kijk er allang niet meer van op. Of nou ja, dat is niet helemaal waar. Zo heel af en toe weet iemand mij nog te choqueren. Ik open het bericht van de 12-jarige J. nogmaals. Hij stuurde me een dickpic, vergezeld met de korte vraag: ‘Zin?’ Verbijsterd liet ik de foto aan vriendin G. zien, waarmee ik op dat moment een film keek op de bank. Het moet toch niet gekker worden, mopperde ik. Samen bekeken we J.’s profiel, waarop het schattige jochie herhaaldelijk poseerde met zijn ‘mamsie’ en zusjes. Onder de plaatjes stond telkens #lovejullie.

Hartje

Hoofdschuddend vroeg G. of ze de foto plus tekst nog eens mocht zien. Ik opende het bericht en stuurde J. toen per ongeluk een hartje. Vervolgens brak er totale paniek uit. Ik sprong van de bank en riep keihard: nééé. Straks gaat de politie nog bij me aankloppen!

En nog even los van het seks-met-een-minderjarige-verhaal: het laatste dat ik wil is zo'n kind het idee geven dat het een goed plan is vrouwen random foto’s te sturen van zijn geslachtsdeel. G. – altijd al beter geweest met techniek dan ik – bleef kalm, griste de telefoon uit mijn hand en maakte het bericht ongedaan. Dat blijkt dus te kunnen. Opgelucht liet ik me terugzakken op de bank.

Eind december kreeg ik een vraag van ene D. die ook mijn wenkbrauwen deed rijzen. ‘Mag ik jouw geldslaaf zijn?’ Wat een geldslaaf precies is, leerde ik een aantal jaar geleden van de populaire webcamster Juicygirl. Geldslaven zijn mannen die erop kicken een (soms groot) deel van hun inkomen af te staan. Sommige geldslaven maken maandelijks een bedrag over. Anderen kwamen Juicygirl opzoeken om het geld persoonlijk te overhandigen. De mannen, die soms wel vier uur in de auto zaten, hoefden niet te rekenen op een bedankje. Juicygirl behandelde hen schofterig, en juist dáár kicken ze op. Geldslaven willen gedomineerd en vernederd worden.

D. antwoordt dat zijn vorige dominatrix recent is afgehaakt. En dat terwijl hij meer dan 1000 euro per maand ‘voor haar verdiende’

Ondankbare dame

Ik bekijk D.’s profiel. Hij werkt in de ICT en ziet eruit als een zachtaardige man, van begin veertig. Ik schrijf dat ik benieuwd ben naar zijn verhaal. Wil hij me meer vertellen over zijn fetisj? D. antwoordt dat zijn vorige dominatrix recent is afgehaakt. En dat terwijl hij meer dan 1000 euro per maand ‘voor haar verdiende’. Desondanks was ze hem snel beu, helaas. D. noemt zichzelf geen rijke man. Hij heeft een aardig inkomen dat hij graag spendeert aan de verwezenlijking van zijn fantasieën. Tja. Ieder zijn ding. De één houdt van dure auto’s, de ander geeft zijn geld graag weg aan een uhm, ondankbare dame.

Om nog even terug te komen op D.’s vraag: ook al klinkt het aanbod niet verkeerd, ik hoef geen geldslaaf. Daar zou ik me ongemakkelijk bij voelen. Ken ik dan misschien een leuke dame die hier wel op zit te wachten, wil D. weten. Ik stuur zijn bericht door naar mijn vriendinnen. ‘Zin om een extra zakcentje te verdienen?’ Ze lachen, maar niemand hapt. Zo moeilijk moet het toch niet zijn een geschikte dame te vinden? Op het internet stikt het van gemene mensen die je geld proberen af te troggelen. Maar de zoektocht naar een golddigger schiet niet erg op. Op Nieuwjaarsdag vraagt D.: ‘Mevrouw, wenst u mij toe dat ik dit jaar geldslaaf mag zijn?’ Deze vraag kan ik gelukkig positief beantwoorden. Ja, hoor. Ik hoop dat je droom in 2020 uitkomt.