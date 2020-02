Ajax verliest grip op satellietclub Ajax Cape Town

Hans Vonk en Andries Ulderink onthullen vandaag in een open brief aan de supporters van Ajax Cape Town de ware reden achter hun vertrek. De reden: Ari Efstathiou, de voorzitter die met zijn familie 49 procent van de aandelen in de club bezit. Ajax Amsterdam heeft de overige 51 procent, maar door de afstand is er duidelijk een gebrek aan invloed op wat er zich in Zuid-Afrika allemaal afspeelt.

‘In december 2018 begonnen we samen aan ons avontuur bij Ajax Cape Town; Hans als technisch directeur, Andries als hoofdtrainer’, schrijven Vonk en Ulderink in de gezamenlijke verklaring. ‘Samen hadden we één doel: de club terugbrengen naar het hoogste niveau’, waaruit de club in 2018 was gedegradeerd. Dat was ook de taak die Ulderink van Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van AFC Ajax, heeft gekregen: promoveren.

Voorzitter Efstathiou is de man die de club in de problemen bracht door in december 2017 aanvaller Tendai Ndoro te kopen. De Zimbabwaanse international speelde eerder dat seizoen al voor Orlando Pirates uit Johannesburg en Al-Faisaly FC uit Saoedi-Arabië, en dat is tegen de regels van de FIFA, die stellen dat een speler in één seizoen voor maximaal twee verschillende clubs mag uitkomen. Na een langlopende procedure werd Ajax Cape Town zwaar gestraft: drie wedstrijden waarin Ndoro speelde worden reglementair met 3-0 verloren en de zeven punten die in deze wedstrijden zijn behaald worden afgetrokken. De club rechtstreeks degradeert – als eerste eerste elftal van Ajax ooit.

Na een seizoen ploeteren op het tweede niveau leek Efstathiou te vertrekken, maar de voorzitter bleef. Vonk werd gepromoveerd van hoofd van de jeugdopleiding tot algemeen verantwoordelijke voor het technische beleid, Ulderink werd aangesteld als trainer. Die tandem werkte; de club stond elfde toen ze begonnen, inmiddels staan ze bovenaan en lonkt promotie naar het hoogste niveau.

‘Helaas was de situatie achter de schermen turbulent’, schrijven Vonk en Ulderink aan de fans. ‘In januari 2020 heeft Efstathiou alle voetbalzaken naar zich toegetrokken, tegen de zin van Amsterdam en die van ons in. Begin januari werd er een discussie over het technisch beleid gevoerd, waarna Hans geschorst werd.’ Efstathiou noemde dit op de clubsite ‘na serieuze beschuldigingen van wangedrag’.

‘Efstathiou stond er op dat hij de voetbalzaken weer volledig zelf ging doen, dat tegen de wens van Amsterdam, Hans en mijzelf’, mailt Ulderink in een reactie. ‘De maanden ervoor heeft hij het werk van Hans al steeds bemoeilijkt. Ik heb Ari meerdere keren aangegeven solidair te zijn aan Hans, het was een project dat we samen zijn aangegaan en ook zouden eindigen. De tweede schorsing van Hans was het moment om te zeggen: tot hier en niet verder. Toen wilde hij van me af.’

Het Nederlandse duo had nog voorgesteld om het seizoen samen af te maken zodat de club onder hun leiding kon promoveren, maar daar had de voorzitter geen interesse in. Efstathiou verweet Ulderink 'chantage' nadat hij zich solidair had verklaard met Vonk, en een week nadat de hoofdtrainer beloofde het seizoen af te maken stond hij op straat, acht dagen later gevolgd door de technisch directeur. Vonk, voormalig doelman van Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town en het Zuid-Afrikaanse nationale elftal, heeft het boek vandaag dichtgeslagen. ‘Op naar het volgende avontuur’, appt hij.

De vraag is nu: waarom laat Amsterdam dit gebeuren? Edwin van der Sar vertelde me dat hij ‘blij was dat Vonk ons daar kan vertegenwoordigen’. Sterker: de algemeen directeur ‘zou graag zien dat zijn rol nog groter wordt’. Als je al verantwoordelijk bent voor de jeugdopleiding en alle technische zaken, kan dat maar één ding betekenen: voorzitter. Dat leek afgelopen zomer te gebeuren toen Efstathiou on his way out was, maar in plaats daarvan zijn alle Amsterdamgezinden weg en heeft de minderheidsaandeelhouder de touwtjes in handen.

En nu? Van der Sar kan twee dingen doen: keihard ingrijpen en Efstathiou eruit gooien, of het meerderheidsbelang van Ajax Amsterdam verkopen. Met slechts vier geslaagde transfers in 22 jaar tijd – Steven Pienaar, Eyong Enoh, Thulani Serero en Lassina Traoré – ligt dat laatste voor de hand.

Op 18 maart verschijnt Ajax in Afrika, het boek dat Nieuwe Revu-hoofdredacteur Jonathan Ursem schreef over de samenwerking tussen Ajax Amsterdam en Ajax Cape Town.