Geilen op een zwangere vrouw

Ik krijg de laatste maanden nogal wat berichten van hitsige mannen die ‘niets liever willen’ dan seks met een vrouw die in verwachting is – met míj op dit moment, dus. Dat je een zwangere vrouw ‘mooi’ of ‘stralend’ noemt, daar kan ik inkomen (nou ja, op zeldzame momenten dan), maar bloedgeil worden van een dame met een dikke buik – gevuld met een kind dat niet van jou is – dat vind ik onbegrijpelijk. Nu zijn de meeste fetisjen natuurlijk een ver-van-mijn-bedshow. Wat niet betekent dat ik de liefhebbers veroordeel. Wat je uitvreet met schoenen, speelgoedautootjes of bontjassen zal me een worst wezen, maar een zwangerschapsfetisj is een ander verhaal; dat voelt verkeerd. Dat zal wel komen omdat er een kind in het spel is, ook al is het ongeboren. Of stel ik me aan?

Hitsige dame

Eens even kijken. Ik wil meer leren over zwangerschapsfetisjisten en hun beweegredenen, dus log ik in op FetLife ‘the Social Network for the BDSM, Fetish & Kinky Community’ en zoek op pregnancy. Zoals verwacht vind ik talloze zwangere vrouwen die zich aanbieden en nog meer kerels die zoeken naar een ‘hitsige dame in verwachting’. Een Amerikaanse die zes maanden onderweg is, schrijft dat ze niet weet waar ze het moet zoeken van geilheid. Ze geniet met volle teugen van haar zwangerschap. Van de trapjes die ze dagelijks voelt en van alle seks. De béste seks uit haar hele leven, welteverstaan. Omdat ze er geen genoeg van kan krijgen, vraagt ze of er nog mannen in de buurt zijn met zin. Nou, die zijn er hoor. Onder de post staan tientallen comments die mijn vermoeden bevestigen: de diehard zwangerschapsfetisjist is op z’n zachtst gezegd een beetje fout.

Brutalwife denkt dat anale seks op het moment dat de baby ter wereld komt, zal zorgen voor veel plezier en pijnverlichting

Ik citeer een man die zich Impregnator noemt. ‘Ik kan niet wachten tot ik diep in je zit, en de trapjes van je baby tegen mijn geslachtsdeel voel. Daarna zal ik je coachen en helpen met de bevalling.’

Allereerst: gadverdámme. Ten tweede: hallo, als zwangerschap je ding is, verdiep je er dan even in. Trapjes tegen je pik voelen is ronduit onmogelijk – gelukkig! En: sympathiek dat meneer de Impregnator mevrouw, na de beurt, wil helpen bevallen. Maar dit lijkt me een erg slecht idee, zeker als je bedenkt dat ze nog dik drie maanden te gaan heeft.

Bevalling bijwonen

Als je bovenstaand voorbeeld al heftig vond, raad ik je aan te stoppen met lezen. Een hoogzwangere dame (als het deze fetisj betreft zijn vrouwen blijkbaar even erg), genaamd Brutalwife, zoekt meerdere kerels die haar bevalling willen bijwonen. En nee, niet om haar van mentale steun te voorzien. Het lijkt Brutalwife ‘geweldig’ met meerdere mannen te neuken terwijl ze bevalt. Uhm ja, dat lees je goed. Ze denkt dat anale seks op het moment dat de baby ter wereld komt, zal zorgen voor veel plezier en pijnverlichting. Vást ja. En ik ben héél benieuwd naar het gezicht van de verloskundige als Brutalwife haar plannen bekendmaakt. Ook onder deze post staan weer ontelbaar veel reacties van mannen die zich hiervoor maar al te graag lenen.

De zwangerschapsfetisj heeft dus dubieuze kanten, maar ik wil niet beweren dat bij alle mannen die zwangere vrouwen opwindend vinden een draadje los zit. Er is een verklaring voor deze fetisj. Een zwangere vrouw is het toonbeeld van vruchtbaarheid, en vanuit evolutionair oogpunt zijn mannen op zoek naar sekspartners die in staat zijn hun nageslacht te produceren. En ook al is de zwangere niet in verwachting van jou, haar dikke buik is hét bewijs dat ze vruchtbaar is. Nog een andere verklaring voor dit fenomeen: zwangere vrouwen hebben stevige borsten en ronde vormen. En tja, dat vinden sommige mannen nou eenmaal woest aantrekkelijk.