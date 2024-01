'In het enorme woud aan pseudoreligies is monarchisme de meest meelijwekkende'

Beste Sven Koopmans en Martijn van Helvert,

In het enorme woud aan pseudoreligies (klimaatontkenning, anti-vaccinatiewaan) vind ik monarchisme misschien wel de meest meelijwekkende. Aanmerkelijk minder gevaarlijk dan die andere, dat zeker, maar wel van een kruiperigheid die haast onverdraaglijk is. Veel aanhangers van de monarchie waren al starfuckers voor dat woord bestond.

De massa’s uitgedoste vlaggetjeszwaaiers langs de route tijdens alle Oranje-gekleurde dagen – ach, ieder mag zijn afgod eren. En dat er ook een beroepsgroep bestaat die Het Sprookje moet voorzien van brave fotobijschriften; elk vak heeft nou eenmaal zijn kneuzenparade, en in de journalistiek is dat de afdeling royalty.

Maar er zijn ook mensen die beter zouden moeten weten. Die misschien weliswaar om staatsrechtelijke of symbolische of sentimentele redenen een ondemocratische vorst verkiezen boven het rationeel logische alternatief (de republiek). Maar na onder meer een foute schoonvader, een omstreden vakantievilla en de schandalige veiling van een kunstcollectie zou je verwachten dat ook díe mensen vinden dat op het functioneren van die vorst dan minstens grondig zou moeten worden toegezien, omdat het ambt nou eenmaal enige bandeloosheid in de weg lijkt te werken. En indien niet het ambt, dan wel het genetisch materiaal.

Maar er bestaan mensen die niet willen horen dat koningin Máxima de schending van mensenrechten misschien iets hoger op de agenda zou moeten zetten dan haar van huis uit is meegebracht. Die mensen heten Sven Koopmans van de VVD en Martijn van Helvert van het CDA. En als er een debat komt over een onderonsje van Máxima met de moordzuchtige Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, een onderonsje dat fel werd bekritiseerd door de VN-rapporteur die de moord op journalist Jamal Khashoggi onderzoekt, dan zijn Sven Koopmans en Martijn van Helvert helemaal van slag. Dan trekken ze hun felst oranje jasje aan, en schrijven ze een Sinterklaasgedicht van een motie met de boodschap dat ‘de internationale inspanningen van de Koningin zeer worden gewaardeerd’, en dat het kabinet moet zorgen ‘dat zij dit kan blijven doen’. Van Helvert twitterde zijn motie trots met de afsluiter ‘Leve de Koningin: Hoera Hoera!!!’ Met drie uitroeptekens. Hij had er liever 50 achter gezet, maar dat paste niet meer.

Ik dacht dat de motie van de PVV van enkele weken geleden om er een overheidstaak van te maken dat pitspoezen behouden blijven bij de Formule 1 de meest krankzinnige motie van dit parlementaire jaar zou zijn. Ook omdat de vrome mannen van DENK die motie steunden – per ongeluk, zeiden ze later, toen ze de plaatjes van de pitspoezen uit hun hoofd hadden gekregen en het bloed weer terug naar hun hersenen was gestroomd.

Maar nee, het kan altijd nog verdrietiger dan dat. Het kan altijd nog in waanzinnig oranje.