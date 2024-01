Gelukt! Laatste wens Bob Fosko in vervulling gegaan

'Of ik een bucketlist heb nu het einde nadert? Welnee, ben je gek. Nou ja, één dingetje dan: mijn vader had toen ik negen was een Opel Rekord station, daar zou ik graag nog een keertje in willen rijden. Dat is het enige wat ik nog wel heel leuk zou vinden.' Bob Fosko (63) vertelt in een openhartig interview in Nieuwe Revu over het naderende einde. Over die kloteziekte die veel te vroeg een eind aan zijn leven zal maken.

Toen ik het las, dacht ik: dat gaan we regelen, en met de hulp van onze vrienden van Autobahn en GeenStijl is dat gelukt. Reaguurders zetten ons op het spoor van oldtimerspecialist E&R Classics in Waalwijk, die exact het model Opel Rekord Olympia Caravan te koop hebben staan (voor €19.950 – koop dan).

De boys uit Waalwijk waren zo vriendelijk om Fosko's laatste droom mogelijk te maken, en afgelopen pinksterweekend was het zover: Fosko kreeg de sleutels van de wagen. Zijn broers mochten ook mee, evenals fotograaf Eric Blom, die momenteel een documentaire over de zanger maakt.

Fosko: 'In deze Opel Olympia Rekord word je even teruggeworpen in de tijd. Wat gaat ie snel! Dit ouwe beestje heeft een topsnelheid van 100 km/u, en dan moet je je heel goed vasthouden. Erg bedankt voor deze nostalgische trip!'