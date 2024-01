'Zo groeide GeenPeil uit van aardige bijwagen tot activistisch onderdeel van GeenStijl'

‘Nou, dan gaan we toch zelf tellen?’ Met die woorden werd GeenPeil in mei 2014 in het leven geroepen, om met handig gebruik van een maas in de Kieswet stemmen te tellen bij de Europese Verkiezingen, teneinde te voorkomen dat Nederland (in opdracht van Brussel) de uitslag dagenlang geheim zou houden. Onze exitpoll, op basis van dertienhonderd stemmentellers, voorspelde de uitslag op twee zetels van de werkelijke uitslag en was daarmee nauwkeuriger dan alle andere peilers.

GeenPeil werd een semi-permanent activistisch onderdeel van GeenStijl. In 2015 verzamelden we een half miljoen handtekeningen voor een burgerreferendum en in april 2016 stuurden we daarmee ruim 4,1 miljoen mensen naar de stembus. Die kiezers toonden met een tweederde verwerping van het EU Associatieverdrag met Oekraïne voor het eerst sinds het Grondwetreferendum van 2005 aan dat de politieke EU echt niet zo geliefd is in Nederland als mainstream media en partijkartel ons proberen te doen geloven. Het werd GeenStijl niet in dank afgenomen, maar gelukkig voor onze opponenten schoten we onszelf vervolgens twee keer in de voet.

We verloren eerst GeenPeil-matroos Jan Roos aan zijn eigen agressieve ijdelheid en ontdekten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 dat Nederland geen behoefte heeft aan directe digitalisering van onze democratie: GeenPeil, nul zetels. Alles – ook de zetels die Jan dacht op te halen voor VNL – ging naar de energieke bijrijder van onze referendumcampagne: Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie.

GeenPeil was nog een aardige bijwagen in het studenten-initiatief voor het sleepwetreferendum, maar begin 2018 kreeg een tot dan toe behoorlijk lekker lopende eigen campagne voor een donorreferendum een stok in de wielen door de (al langer verwachte, maar behoorlijk plotseling) ingezette verkoop van GeenStijl door nieuwe eigenaar Mediahuis. Het laatste referendum voor de afschaffing van het referendum werd niet gehaald.

Een jaar later is GeenStijl verkocht aan de redactie, sinds november volledig zelfstandig en met acht man een small outfit in uitgeefland. En toch gingen we weer stemmentellen bij de EU-verkiezingen. Met meer dan duizend stemmentellers voorspelden GeenPeil en Peil de uitslag 100 procent accuraat: 26 uit 26 zetels. Zelf ben ik te moe om de victorie te proeven. Opgewerkt en zeldzaam hard aan vakantie toe. Maar rusten zal ik, in de wetenschap dat GeenStijl twee jaar na een laffe advertentieboycot door landelijke media nog altijd de rug recht, haar eigen gang gaat en door een fantastische achterban gesteund wordt. Stemmentellers, bedankt!