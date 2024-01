'Baudets bek is een omgekeerde wc; hij trekt de klep open en er komt stront uit'

Sorry. Het moet weer effe. Baudet. En dan niet zozeer over wat ie zegt, want dat weten we nu zo onderhand wel. Die vent z’n bek is een omgekeerde wc. Hij trekt die klep open en er komt stront uit. Racistische stront. Fascistische stront. Seksistische stront. Stront, stront, stront.

Nee, ik wil het hebben over dat ie keer op keer zegt dat ie iets níét heeft gezegd. Ja, nee, hij heeft het wel gezegd, maar zó bedoelde hij het niet! De grote boze staatstelevisie en ander slinks journaille heeft het uit de context gerukt en opgeblazen! Zoals dat ‘boreaal’, bijvoorbeeld! Dat vindt hij toch zo flauw! Blijven ze hem maar nadragen! Terwijl iedereen en z’n ouwe moer zo ondertussen toch wel weet dat dat helemaal geen fascistenlingo is, maar doodgewoon ‘noordelijk’ betekent. Zoals ‘neger’ simpelweg een ander woord voor ‘nikker’ is, zeg maar.

Dat ie op Twitter dat door de neonazi-engerds van Identitäre Bewegung in mekaar geknutselde filmpje deelt, dat met die Duitse vrouwen die onder begeleiding van een pathetisch pianomuziekje feitenvrij over moordende en verkrachtende asielzoekers schwätzen, met erachteraan geplakt foto’s van Rutte, Jette en Klaver met ‘Ich habe es gewusst!’ eronder. En dat daar dan ophef over ontstaat. En dat Thierry dan zegt: ‘Oh, ik had bij “Ich habe es gewusst!” helemaal niet gedacht aan “Wir haben es nicht gewusst!” En dus ook geen link met de Tweede Wereldoorlog en/of zes miljoen dode joden in concentratiekampen gelegd!’ Deze man heeft godverdomme geschiedenis gestudeerd, dus hij is óf een totale mongool, óf een liegende lul.

En dan weer dat essay over Houwelenbek: vrouwen die werken en minder kinderen baren zijn slecht voor de boreale samenleving, abortus zou niet moeten mogen en euthanasie is in Nederland reuze populair omdat we te bedonderd zijn om voor onze bejaarden te zorgen. Ik heb dat hele saaie rotstuk gelezen. Er is niks uit de context gehaald. Maar dat is wél wat Baudet beweert als ie erop aangesproken wordt. Dan zegt-ie: ‘Ik vind het heel teleurstellend dat er één zinnetje wordt uitgepakt en drie keer omgedraaid en bla, bla, bla...’

Ik snap daar geen reet van. Want – hoe verwerpelijk ik het allemaal ook vind – Baudet mag alles zeggen wat ie zegt. Vrijheid van meningsuiting, je weet. Hij staat volledig in z’n recht. Waarom dan steeds weer dat zeggen dat je iets dat je gezegd hebt niet gezegd hebt? Schaam je je voor je eigen ideeën, of zo? Kom op, wees nou eens een vent, man. Sta voor de weerzinwekkende schijt die je dag in dag uit op kotst. Verdedig dat zieke wereldbeeld van je nou eens met argumenten en ontloop de discussie niet steeds met: ‘Ja, nee, dat heb ik niet gezegd, zo heb ik het niet bedoeld,’ glibberige sneuneus.