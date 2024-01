'Krankzinnige coalities zijn een hilarische consequentie van deze gepolariseerde tijden'

Beste Kees van der Staaij,

Een van de meest hilarische consequenties van gepolariseerde tijden is het ontstaan van krankzinnige coalities. Neonazi’s en moslimextremisten die elkaar vinden in Jodenhaat. Linkse vrouwen en homo’s die demonstreren tegen ‘uitsluiting’ en opeens schouders aan schouder staan met religieuze fanaten die niet uitgesloten willen worden, maar homo’s en mondige vrouwen meteen in een kerker zouden gooien als ze de kans kregen.

Afgelopen week kregen we er weer een krankzinnige coalitie bij: u nam een petitie in ontvangst tegen prostitutie. Er was sowieso veel persaandacht voor die 40.000 handtekeningen, alsof er een spontane volksbeweging in gang was gekomen tegen prostitutie. U twitterde: ‘Het is net als met #MeToo, hier gaat wat veranderen! Van harte eens met radicale feministen!’

Het stond er echt. De mannenbroederspartij was het van harte eens met radicale feministen. Dan weet je zeker: dat kunnen nooit feministen zijn. Waren het ook niet. Het was evenmin een spontane volksbeweging. Integendeel: hier zat gewoon het gelikt in de markt gezette clubje Exxpose achter, een verzameling gehersenspoelde seksloze jongeren dat er zes jaar over deed om 40.000 handtekeningen op te halen.

Bij Jezus hoefden ze de verlamden, blinden, kreupelen en doofstommen maar aan zijn voeten te leggen voor onmiddellijke genezing, maar zijn volgelingen hebben zes jaar nodig voor wat handtekeningen. Geen wonder dat Hij maar niet terugkomt.

Op de site van Exxpose vind je niet alleen propaganda tegen betaalde seks, maar ook tegen seks met iemand anders dan je uiteraard heteroseksuele wettelijke echtgenoot. Een christelijke seksuologe waarschuwt tegen onenightstands: ‘Het werkt hetzelfde als een sticker die je te vaak ergens op plakt. De lijm wordt elke keer slechter.’

Ik had te doen met iedereen die ooit haar wachtkamer betreedt met wat vragen, en er geschift weer uit loopt. Uiteraard waren er de gebruikelijke praatjes over het tegengaan van misbruik en mensenhandel. Maar daar gaat het deze mensen natuurlijk helemaal niet om, anders kwamen ze ook niet met het slechtst denkbare idee voor de veiligheid van sekswerkers: een verbod op hun werk.

De werkelijke agenda van deze christelijke wolven in feministische schaapskleding is een heel andere, en die werd geformuleerd door ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers: ‘Liefde en seks horen bij elkaar. Prostitutie heeft alles met seks te maken, maar niets met liefde.’

Die laatste zin klopt meestal. Die eerste niet. Althans, niet voor mij. Voor Segers vast wel, en dat is ook prima: laat hem zelf dan alleen seks uit liefde hebben. Maar ik heb ervaring met liefde zonder seks, liefde met seks, seks zonder liefde, betaalde seks en onbetaalde seks. Ze hebben allemaal hun eigen plek in mijn leven. Míjn leven, mijn keuzes, mijn lijm.