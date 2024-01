'Met vrienden als Antifa heb je als links-progressieveling geen vijanden meer nodig'

Verleden week bij de jaarlijkse demonstratie tegen racisme in Amsterdam zong een groepje Antifa-krakers met zwarte sjaals voor hun bakkesen op de wijs van ‘M’n tante uit Marokko, ja, die komt’: ‘Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’. Als links-progressieveling heb je met zulke vrienden geen vijanden meer nodig.

Laat ik eerlijk zijn: ik hoop stiekem ook weleens dat Baudet met z’n vingers klem komt te zitten tussen de klep van z’n piano of dat de Patatduif van Minerva ’m – net als ie bij een links meisje aanbelt om haar rechts te neuken – op z’n kop schijt, maar ’m dood wensen? Nee, dat doe ik niet.

Ik begrijp het wel. Als je heel, heel kwaad bent, dan kun je iemand weleens dood wensen. Maar dan doe je dat in de privacy van je eigen hoofd. Zo wenste ik eens een minuut lang dat een ex van me van de trap zou sodetyfusstralen, helemaal van boven naar beneden en krak! dat nekkie waaruit ze al die onzin over mij tegen iedereen lulde zou breken. Maar dat dácht ik dan. Ik ging dat niet naar haar appen of in de microfoon van een verslaggever scanderen.

Sowieso wordt geen enkele democratie beter van het vermoorden van politici. Ik wil bijvoorbeeld ook niet dat Trump wordt afgeknald. Als je zoals ik tegen vuurwapens bent, moet je daar consequent in zijn, vind ik. Wel denk ik soms: jaarlijk sterven er zo’n 735.000 Amerikanen aan een hartaanval. Dat is er elke 43 seconden eentje. Ik zou niet heel hard moeten huilen als de volgende toevallig een 72-jarige oranje dikzak is die ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en als tussendoortje Big Macs vreet. Met z’n kleine handjes.

Maar terug naar Baudet: de man is een fascist. Z’n gedachtengoed, z’n zogenaamd poëtische retoriek, het is zonneklaar. Hij en de zijnen proberen het bij hoog en laag te ontkennen, maar kom, ga je moeder in de maling nemen, hoe dom denk je dat we zijn? If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is een fucking fascist. Maar vooralsnog is FvD geen bedreiging voor de democratie. Daar verandert die laatste verkiezingsuitslag helemaal niets aan. Baudet gaat nu gewoon, net als alle andere partijen, weer z’n rondjes meedraaien in de mallemolen van het polderen en de meeste stemmen gelden.

Pas als ie een twee derde meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer heeft en zo de grondwet kan veranderen en zichzelf uitroepen tot Führer von das Niederländisches Reich, ja, dán hebben we dusdanig stront aan de knikker dat je zegt: die moet op Von Stauffenbergiaanse wijze worden weggepoetst. Maar daarvan, anonieme Antifa-schreeuwertjes, is nog lang geen sprake. Dus laat die doodsbedreigingen voortaan achterwege. Je schaadt de goede zaak en je zet jezelf verschrikkelijk voor lul.