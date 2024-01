'De nieuwe posterboy van alt-right is maar een jankerd'

Beste Mats Nelisse,

Je ben een rechtse scholier. Dat is vrij zeldzaam: de meeste scholieren zijn links, blijkt uit alle verkiezingen op scholen. Het cliché, vrij naar Churchill, wil immers dat je geen hart hebt als je voor je dertigste niet links bent, en geen verstand als je na je dertigste niet rechts bent.

Omdat je dus een zeldzaam geval bent, zat je in de talkshow van Robert Jensen. Vroeger was dat gewoon een etterbak met een talkshow waarin naast hem op de bank een mannetje zat dat betaald werd om te lachen om al zijn grappen. Dat mannetje heeft hij inmiddels opgegeten, dus nu lacht Jensen nog harder om zijn eigen grappen.

Jensen is in het gat gesprongen van mensen die vinden dat je van alles niet mag zeggen in dit land, om dat vervolgens gewoon te kunnen zeggen. Het zijn mensen die altijd beweren dat ze een doodgezwegen, enorm deel van de bevolking vertegenwoordigen, maar uit de meestal povere kijkcijfers van Jensen blijkt dat geenszins. Die kijkcijferkastjes zullen dan ook wel in handen zijn van Soros of de EU.

Jij zat daar dus, om te vertellen over de actie die je bent begonnen als rechtse scholier, en wel tegen de ‘linkse indoctrinatie’ door ons onderwijs. Want al die schoolboeken zijn hartstikke links. Ik was heel benieuwd naar je voorbeelden. Die kwamen uit een opdracht voor Frans.

De eerste zin die jij onder druk moest vertalen was: ‘Ik probeer wat meer rekening te houden met het milieu.’ Robert Jensen kon zijn ogen niet geloven: ‘Dit lijkt wel het partijprogramma van GroenLinks!’ En dan was dit nog maar het begin. Toen kwam nog: ‘Je moet niet vergeten het licht uit te doen.’ Want alleen linkse mensen doen dat. Rechtse mensen laten het licht branden, liefst dag en nacht. Als ik ’s nachts door een willekeurige stad wandel vind ik dat juist zo overzichtelijk: waar het donker is, wonen de linkse mensen. En waar alle lampen branden, de televisie aan staat en de deur van de ijskast wijd open, terwijl er niemand thuis is: daar woont rechts. Het zijn ook altijd precies die huizen waar mensen het glas hebben opgestapeld in hun papierbak en het plastic in hun gft-container hebben gepropt, want je had nog zo’n treffend voorbeeld van linkse indoctrinatie: ‘De inwoners van deze stad moeten hun afval scheiden.’

Je hebt een Instagram-pagina gemaakt met allemaal voorbeelden van de verschrikkelijke linkse gesel die iedere dag op je tere rechtse ruggetje landt. Gendervrije toiletten, bijvoorbeeld. Of de regenboogvlag voor het Baarnsch Lyceum. Of een vleesloze week in een schoolkantine. Allemaal extreem-links, want rechtse mensen zijn gewoon hetero’s die geen pik, maar een gehaktstaaf in hun mond stoppen, zoals echte mannen.

Je wordt vast op menig schild gehesen de komende tijd, als de nieuwe posterboy van alt-right. En zoals er ruimte moet zijn voor klimaatstakers, zo ook voor hun tegenpolen. Ik vind het prima. Maar ik vind het ook grappig dat die rechtse echte mannen en jongens allemaal zulke jankerds zijn.