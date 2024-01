De voor- en nadelen van elektrisch rijden

Als we de overheid willen geloven, heeft elektrisch rijden de toekomst. De schade die wij onder andere met onze auto's op diesel en benzine toebrengen aan het milieu, is enorm en moet meer beperkt worden. Er zijn hier al diverse maatregelen voor genomen, zoals het weigeren van de toegang tot bepaalde gebieden voor sterk vervuilende auto's, maar er moet nog meer gebeuren. We 'moeten' allemaal elektrisch gaan rijden. Maar wat zijn nu de voor- en nadelen van het volledig elektrisch rijden?

De actieradius

De ontwikkeling van de elektrische auto zit in de lift. De actieradius van een elektrische auto betekent het aantal kilometers die een auto op een volle accu kan afleggen. De onderlinge verschillen op het gebied van actieradius, en het bijbehorende verschil in prijs, is groot. Voor de ene auto zal je sneller een stop moeten maken om op te laden, dan voor de andere auto. Geluk bij een ongeluk: de opkomst van de elektrische auto gaat hand in hand met de opkomst van laadpunten.

Minder kosten

Naast het feit dat de kosten voor het opladen van de elektrische auto veel lager zijn dan voor een auto op gas, benzine of diesel, is er ook veel minder onderhoud nodig voor een elektrische auto. De aanschaf van de auto mag dan wel een grotere uitgave zijn, maar de maandelijkse kosten liggen veel lager.

Duur in aanschaf

Ga je een autoverzekering afsluiten via Overstappen.nl/autoverzekering, dan is het belangrijk dat je voor de juiste dekking kiest. Zeker omdat een elektrische auto, helemaal in verhouding tot een auto op fossiele brandstof, duur in aanschaf is, wil je niet onderverzekerd zijn. Het is vooral de aanschafprijs die veel mensen tegenhoudt in het kopen van een elektrische auto.

Geruisloos

Het geluid van een elektrische auto kan zowel als voordeel als als nadeel worden genoemd. Zouden we allen een elektrische auto rijden, dan hoeft er minder geïnvesteerd te worden in geluidswallen. De elektrische auto is namelijk erg stil. Aan de andere kant schuilt er ook gevaar in de geruisloosheid van de elektrische auto. Veel mensen vertrouwen nog teveel op alleen hun gehoor en worden dan onaangenaam verrast wanneer er bij het oversteken een elektrische auto voorbij snelt.

Belastingvoordeel

De overheid wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om hun vervuilende auto in te ruilen tegen een elektrische auto. Daarom komt de overheid mensen die overstag gaan tegemoet met diverse belastingvoordelen, zoals een lagere bijtelling en geen aanschaf- en wegenbelasting.

Weinig laadpalen

De elektrische auto is nog niet zo ingeburgerd als de meeste eigenaren zouden willen. In Nederland komen er dan wel steeds meer laadpalen, maar in het buitenland wil er nog wel eens een gebrek aan laadpunten zijn. Rijd je een hybride auto, waarbij je naast een elektromotor ook gebruik kan maken van een benzinemotor, dan is dat nog niet zo'n ramp. Ben je echter volledig afhankelijk van stroom om je auto verder te laten rijden, dan kan je wel eens voor een onaangename verrassing komen te staan.

Dit artikel is aangeleverd door Overstappen.nl.