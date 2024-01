‘Laten we Wonderful Days de top 10 van de Top 2000 in stemmen’

Vorig jaar rond deze tijd dook ik in de historie van hét nummer van mijn puberteit: Wonderful Days van Charly Lownoise en Mental Theo. Toen ik het cd-singeltje kocht, was ik meteen verkocht.

Waar ik vorig jaar pas achter kwam, is dat het origineel van Tony Ronald is, een zanger die net als ik uit Arnhem komt. Het zijn van dat soort toevallige details waardoor je ergens door gegrepen wordt.

Voor het artikel in dit blad sprak ik zoveel mogelijk mensen die iets met het nummer te maken hadden – van de twee dj’s tot de dochter van Tony Ronald, tot het meisje uit de clip – en voilà: reconstructie gemaakt, twee nietjes erdoorheen, missie volbracht.

Nou, niet helemaal. Het singletje moest in het najaar van 1994 halsoverkop in de winkels liggen, waardoor Mental Theo zelf de hoes in elkaar flanste en een joekel van een spelfout in de titel zette: Wonderfull met twee l’en. Zo belandde de track met typo en al op Wikipedia en in de Top 2000-zoekmachine. De fout op Wikipedia heb ik eruit gehaald, en in de Top 2000 is ie inmiddels ook gecorrigeerd.

Mijn theorie: de plaat hoort hoger dan de huidige nummer 886 op de lijst, want je moest wel erg goed zoeken om erop te kunnen stemmen. Deze week is Top 2000-stemweek. Nu je weet hoe je Wonderful Days spelt, moet een top 10-positie erin zitten.