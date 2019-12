Bindend stemadvies: Poep in je Hoofd moet in de Top 2000!

'Ik durf er vergif op in te nemen dat Poep in je Hoofd allang in de Top 2000 had moeten staan. Net zoals De Raggende Manne nog wel even voortleven als ik er niet meer ben. Maar toevallig weet ik via via dat Hilversum Poep in je Hoofd al jaren bewust tegenhoudt. De makers van de Top 2000 bepalen namelijk zelf wat hun eigen muzikale grenzen zijn en wat hun publiek is, de luisteraars hebben hierover niets te zeggen.'

Het was in een interview in dit blad afgelopen voorjaar, dat het zaadje werd geplant waaruit een half jaar later een nieuwe Revu-columnist zou groeien. Bob Fosko, als frontman van De Raggende Manne het brein achter één van de beste Nederlandstalige protestsongs aller tijden. 'Het is een lied dat een al recalcitrantie en rauwheid vertolkt, en een balorige vuist maakt tegen de vertrutting', aldus Fosko in datzelfde interview.

Toen ik bovenstaande las, had ik al het idee om tijdens de stemweek van de Top 2000 (1 tot en met 7 december, nu dus) campagne te voeren voor de punkklassieker, die veel mensen van mijn generatie zullen kennen uit Jiskefets De Lullo's (aflevering Vietnamees).

Eerder dit jaar vroeg ik het nummer aan in het hol van de leeuw, tijdens een uitzending op NPO Radio 2 waarin ik te gast was. Nu ligt de bal bij jullie, lieve lezers. Wat zou het mooi zijn als Poep in je Hoofd dankzij de lezers van Nieuwe Revu dit jaar debuteert in de lijst der lijsten. Laten we Danny Vera en Tino Martin verslaan, om Van Binsbergen, Kerstens, Kamphuijs en natuurlijk Fosko te eren.

De stembus sluit op 7 december, u weet wat u te doen staat!