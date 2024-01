'Me Too is terug, sensationeler en minder inhoudelijk dan ooit'

Even leek de #metoo-discussie weggeëbd. Aan de ene kant jammer. Machtige mannen die hun grijpgrage klauwtjes niet thuis kunnen houden, mogen wat mij betreft peentjes zweten tot ze het tijdelijke voor het eeuwige verruilen en dan nog even voor eeuwig branden in de hel.

Aan de andere kant ook wel weer prima, want het werd allemaal wel heel hijgerig. Het draaide al snel meer om het spektakel, dan om de inhoud. ‘Ben je beschuldigd van billentikkerij? Hop, op het schavot met jou! Wat? Er is (nog) niks bewezen? Nou ja, waar rook is, is vuur en waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dus de botte bijl erin. Oh, je had echt niks gedaan? Sorry van je verziekte leven, joh.’

Maar goed, #metoo is terug, sensationeler en minder inhoudelijk dan ooit. Actrice Asia Argento, een van de slachtoffers van Harvey Weinstein en voorvechter van het hele #metoo-gebeuren, wordt erbij genaaid door de 21 jaar jongere acteur Jimmy Bennett. In 2013, toen Jimmy 17 en dus minderjarig was, heeft ie de berenpikkenmazzel gehad met Asia tussen de lakens te belanden. Maar ’m nat maken bij een van de lekkerste wijven op aarde was nog niet genoeg voor Jimmy. Hij wilde er ook nog wat aan verdienen.

Geen enkel probleem, want seks met een minderjarige, dat mag niet. Als Asia geen proces aan d’r broek wilde, inclusief te verwachten shit show in de internationale media, dan moest ze maar eens gaan dokken. 380.000 dollar, om precies te zijn. Dat geld had ze niet, maar haar toenmalige partner, wijlen Anthony Bourdain, was de lulligste niet en lapte de som voor haar. Anthony Bourdain, wat een goede pik was dat toch.

Maar was een nacht met Argento en een vrachtwagen poen op de koop toe genoeg voor onze kleine, verwende Jimmy? Nee, natuurlijk niet! Hij wilde óók die shit show! Hij is tenslotte een heel, heel zielig slachtoffer en Asia is een heel, heel hypocriete dader! The truth must be told!

Begrijp me niet verkeerd. Ook vrouwen kunnen verkrachters zijn. Ook mannen en jongens kunnen het slachtoffer worden van vrouwelijke verkrachters. Daar doe ik niet lollig over, want er is niks lolligs aan. Maar dan zie je die uitgelekte after sex selfie van Asia Argento en Jimmy Bennett. Ze liggen naakt tegen elkaar aan in een bed met witte kussens. Loeren troebel en geil naar de camera. Jimmy met een nauwelijks onderdrukte smirk op z’n bezwete bakkes. Is hij een slachtoffer? Natuurlijk niet. Maar seventeen and a half is still jailbait en Asia Argento zal ervoor bloeden.