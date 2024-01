Exclusief: Kuipers vs Neymar, dit werd er allemaal gezegd

De meest besproken momenten van onze man in Rusland vonden plaats met de Braziliaan Neymar. Frank Waals bekeek de wedstrijd nogmaals en mocht bij twee belangrijke momenten meeluisteren naar de headset-communicatie tussen Kuipers en zijn assistenten. Wat werd er nou precies gezegd?

Neymar pakt in de eerste helft een negatieve hoofdrol door vaak theatraal en overbodig naar de grond te gaan. Hij protesteert diverse keren bij Kuipers als hij het niet eens is met diens beslissingen. Na rust trekt hij deze lijn door en is Kuipers er klaar mee. De scheidsrechter roept de speler bij hem en zegt letterlijk: ‘Stop it! Stop it! You wanna play or not? Or do you wanna sit up there? Just stop it,’ daarbij met zijn hand het gebaar van een pratend mondje maken.

Het fragment gaat direct viral op internet. In de 77ste minuut gaat Neymar in het Costa Ricaanse doelgebied naar de grond, waarna Kuipers naar de stip wijst. Braziliaanse fans juichen, spelers van Costa Rica drommen om hem heen voor protest. ‘Wait, guys, wait. Let me hear,’ zegt Kuipers, wijzend naar zijn headset. Collega Danny Makkelie, die de VAR bedient, zegt: ‘Hij raakt hem maar heel lichtjes aan. Ik zie hier geen strafschop in, hoor.’

Kuipers weet dat dit zijn allereerste VAR-moment gaat worden en sprint naar de zijlijn. Terwijl de hele wereld toekijkt en het stadion uit zijn dak gaat, kijkt Kuipers de beelden terug en overlegt opvallend kalm met zijn landgenoot achter de VAR. Kuipers keert terug op het veld, maakt het VAR-gebaar en cancelt de strafschop. Makkelie, over de headset: ‘Klasse gedaan, jongen. Hier ga je mee scoren.’

Lees het hele artikel op Blendle.