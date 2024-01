Erik de Zwart: 'Gordon, lul niet zo uit je nek en ga met pensioen!'

De kogel is door de kerk: Gordon moet rectificeren en een schadevergoeding betalen. Blij mee?

‘Met die uitkomst ben ik uiteraard zeer tevreden. Hij heeft in die biografie van hem geschreven dat ik de manager was van de winnaar in Sterrenjacht, het programma dat ik eind jaren 80 presenteerde. Ik zou zodoende een hand hebben gehad in de einduitslag. Totale onzin natuurlijk en dat heeft hij dus volkomen terecht moeten herzien in de nieuwe druk van zijn boek. Je mag persoonlijk van alles tegen me zeggen, ook als dat leugens betreft, maar zodra je dergelijke onwaarheden als feiten presenteert, dan krijg je mij op je dak. Ik had mijn advocaat overigens nog niet op hem afgestuurd of meneer bekende al dat het hele verhaal niet waar was. Hij baseerde zich op een artikel in de Privé van 1989 met de kop ‘Was Sterrenjacht doorgestoken kaart?’ Iedere oen die dat stuk leest, ziet dat er daarin twee mensen aan het woord komen die het verhaal ontkrachten en afdoen als klinkklare onzin. Oftewel: hij leest zijn eigen bewijslast niet eens bij het samenstellen van een boek.

Waarom denk je dat Gordon deze passage toch heeft opgenomen?

‘Omdat hij nog steeds gefrustreerd is dat hij die talentenjacht niet gewonnen heeft. Het was zijn eerste serieuze deelname aan zo’n wedstrijd. En eerlijk is eerlijk: hij zong ook best goed, maar hij was nu eenmaal niet de allerbeste. Simpel en jammer, maar helaas. We zijn nu dertig jaar verder, kom op zeg. Geef het een plekje. Ga liever met pensioen in plaats van andere mensen continu het leven zuur te maken door altijd en overal maar uit je nek te lullen. Hij heeft half Hilversum geterroriseerd met zijn verhalen en laat daarbij zelfs zijn eigen familie niet buiten schot. Ook zij komen er door al die wilde fantasieën van hem niet al te best vanaf. Mocht meneer in de toekomst trouwens opnieuw met valse beweringen komen, dan heb ik als reserve nog wel een behoorlijke lijst met sms’jes liggen die hij me in de loop der jaren gestuurd heeft. En die zijn niet allemaal even aardig, kan ik je vertellen. Iemand een NSB’er noemen is niet bepaald een felicitatie.

En zo zijn er nog meer voorbeelden van zijn onzuivere acties, zoals die opmerking in 2016 dat de hele Top 40 “pure maffia” is. Ik had de dagvaarding al klaar liggen toen hij zijn keutel snel weer introk. Daarna probeerde hij nog een interview te geven om mij alsnog zwart te maken, maar dat heb ik gelukkig tegen weten te houden. Ik ben zo langzamerhand echt wel een beetje klaar met die gozer. Het zal mij worst wezen wat hij allemaal doet. Zie deze overwinning op hem maar als een leuk vervolg op The Roast of Gordon van vorig jaar. Het moddergooien gaat nog even door.’

Die Top 40-opmerking heeft natuurlijk te maken met zijn geringe airtime door de jaren heen. Waar ligt dat aan, denk je?

‘Aan het feit dat hij betere platen had moeten maken, haha. Het is vrij simpel: de meeste mensen vinden Nederlandstalig leuk in de kroeg met een slokje op, maar luisteren het liever niet overdag als ze aan het werk zijn of in de auto zitten. Een helderder verklaring dan deze is er niet. Radiozenders doen onderzoeken en luisteraars liegen niet. Ze zeggen eerlijk wat ze van een bepaalde muziekstroming vinden en Nederlandstalig staat daarbij niet boven aan het lijstje. Dan moet je lekker Engels gaan zingen.’

