BN'ers over Job Gosschalk & Kemna Casting: 'Ze hebben iedereen in hun macht!'

Vijf maanden geleden onthulde Nieuwe Revu een reeks schrijnende gevallen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door castingdirector Job Gosschalk. Bij Kemna Casting hopen ze dat de storm weer is gaan liggen, maar Frank Waals bleef onderzoek doen naar het bedrijf en ontdekte hoe vriendjespolitiek en een ongezonde machtspositie misstanden mogelijk maakten.

Grote namen uit de film-, tv- en theaterwereld én Kemna-insiders doen deze week in Nieuwe Revu hun verhaal. Hieronder de opmerkelijkste citaten:

Beau van Erven Dorens (presentator)

'In Amerika zou Kemna niet meer bestaan en zou Job in de gevangenis zitten, maar hier zit de directie nog stevig in het zadel en is de boodschap die na het schandaal overblijft: niemand maakt ons iets en alle acteurs die hun bek opentrekken zijn er geweest.'

Martin Koolhoven (regisseur)

'Kemna hanteert een ongelofelijk ongezond verdienmodel, waarin ze de salarissen van acteurs laag houden. Ze maken mensen kapot. Alles en iedereen hebben ze volledig in hun macht.'

Joop van den Ende (producent)

'Het is heel belangrijk dat acteurs ergens terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen. Hun situatie moet door een onafhankelijke partij beoordeeld kunnen worden.'

Yorick van Wageningen (acteur)

'Kemna laat een “onafhankelijk” onderzoek doen, maar het is niets meer of minder dan een gesubsidieerde doofpot.'

Lees het hele artikel op Blendle.