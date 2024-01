‘Jezus was met z’n wazige ideeën een socialist avant la lettre’

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Een van de ongeloofwaardigste leugens uit de geschiedenis van de mensheid staat op naam van Maria, die zei: ‘Ik ben onbevlekt ontvangen, en hou het erop dat de vader van m’n kind een duif is.’ Daarmee probeerde ze haar echtgenoot, Jozef, ervan te overtuigen dat ze niet vreemd was gegaan en dat die sul het geloofde mag geen verbazing wekken, want Jozef balanceerde op de dunne grens tussen ziekelijk naïef en compleet zwakzinnig. Oké, als je verliefd bent op je vrouw kan je heel wat pikken van dat mokkel, maar als er ineens een duif in het spel komt, dan zou je toch moeten besluiten: ‘Ze heeft me bedrogen, de geilaard.’

Nee hoor, in plaats van als een haas met een voetzoeker in z’n reet van Maria weg te rennen, bleef Jozef bij haar, en hij ging mee in al haar grillen, onder meer van Nazareth naar Bethlehem reizen, nota bene midden in de winter, met een verkleumd ezeltje, waarop hij de hoogzwangere Maria had vastgesnoerd.

Omdat Maria hem had wijsgemaakt dat alle hotels in Bethlehem volgeboekt waren (er was waarschijnlijk een conventie van tandartsen, creative managers of koekenbakkers) installeerde hij zich met z’n kenau in een vieze stal, waar Maria ook nog eens weeën kreeg en van lieverlede het duivenjong Jezus baarde.

Enige herders uit de buurt, allicht helderzienden of anderszins enorme aanhangers van de voorzienigheid, noemen Jezus een uitzonderlijke boreling, een kind van vrede, de redder van ons allen. Later zal blijken dat deze Jezus simpelweg een socialist avant la lettre was, die zoals alle socialisten z’n wazige ideeën verkocht wil krijgen aan het onnozele volk, en om z’n speeches kracht bij te zetten, sprak hij eerst af met een gezonde gozer om in een rolstoel te gaan zitten, te doen alsof ie lam was, en na de speech zou Jezus roepen: ‘Sta op en wandel!’ en de gozer zou opstaan en wandelen, en het onnozele volk sprak van ‘een wonder’, ‘een mirakel’ en ‘dit hebben we nog nooit medegemaakt’. Op dezelfde bedrieglijke manier liet Jezus ook een paar blinden zien, een paar doven horen en een paar impotenten een knoert van een erectie krijgen.

En ondertussen bleef die Jozef maar in z’n schrijnwerkersatelier werken tot hij erbij neerviel en ging Maria op de koffie bij haar vriendinnen om erover te kletsen hoe haar zoon eigenlijk de zoon van God was, en dat hij de aarde zou overheersen, en dat hij op de koop toe veel succes had bij de meisjes, bijvoorbeeld Maria Magdalena. Wat ze misschien niet voorzien had, was dat de betreffende zoon zich aan het kruis zou laten nagelen door de Romeinen, een paar dagen na z’n dood weer zou opduiken en ten hemelen zou varen, waarna niemand hem ooit nog gezien heeft. Maria vaarde ook ten hemelen en de arme Jozef bleef berooid achter.