'Baudet wil harde aanpak criminelen, Hiddema houdt ze op straat. Is dat niet gek?'

Het lijkt me een lastige spagaat waarin Theo Hiddema verkeert sinds hij voor Forum voor Democratie in de Tweede Kamer zit. Als Kamerlid varen hij en zijn maatje Thierry Baudet een harde koers tegen criminaliteit, terwijl hij als strafrechtadvocaat juist baat heeft bij veel misdaad.

‘Nederland is een ruwe, harde samenleving geworden,’ is de eerste zin van de paragraaf over veiligheid en justitie op de FvD-website. ‘Zware criminaliteit en straatagressie lijken tegenwoordig eerder regelmaat dan uitzondering.’ Da’s goed nieuws voor Hiddema, die als naamgever van een praktijk in de strafrechtadvocatuur een verdienmodel heeft gebouwd rond ‘moslimjongetjes’, zoals hij het zelf noemt.

Criminelen zijn cliënten en hoe meer er daarvan zijn, hoe beter dat is voor de portemonnee van de strafpleiter. Binnen het boevengilde vormen Neder-Marokkanen een lucratieve doelgroep, want zes van de tien jongens van Marokkaanse komaf komen volgens Hiddema vroeg of laat in aanraking met de politie. Aan hem de taak om die lui uit de gevangenis en op straat te houden. Honderden heeft hij er in zijn lange carrière verdedigd, stuk voor stuk kon hij met ze door één deur.

Het lijkt in strijd met het FvD-partijprogramma: zoveel mogelijk criminelen op vrije voeten zien te houden, en dan ook nog voor een groot deel van een geloof waar de partij een broertje dood aan heeft. Hoe leg je dat de Forum-stemmers uit?