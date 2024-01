MMA-kampioen Bas Rutten (Kevin Can Wait): 'Hollywood was mijn doel'

‘In Japan had ik al behoorlijk wat UFC-vechters verslagen, toen de organisatie me naar Amerika haalde. In de VS werd ik binnengehaald als the worlds greatest martial artist, waardoor ik daar al meteen wat bekendheid kreeg. Ik begon te vechten in de UFC en veroverde op een gegeven moment de wereldtitel op Kevin Randleman. Maar ik wist ook dat ik niet al te lang meer door kon gaan met vechten vanwege alle blessures waar ik inmiddels mee kampte. Ik had continu pijn.’

‘Ik begon te kijken naar een toekomst na het vechten, in Amerika. Ik belde mijn vrouw op en zei: “Ik zit op het strand, het is oktober, ik heb geen shirt aan en ik heb een biertje en een tequila-shotje in mijn handen. We gaan verhuizen. California, here I come!” Mijn droom was acteren. Misschien in vechtfilms, of als stuntman. Hollywood was mijn doel. Ik nam acteerlessen bij de Beverly Hills Playhouse. Veel mensen zeiden: “Acteren in Amerika? Dat gaat je niet lukken.” Dan zei ik: “Dat weet ik, maar ik wil straks niet 60 jaar oud zijn, uit het raam staren en balen dat ik het niet op zijn minst heb geprobeerd.” Mensen weten niet dat ik er met alles wat ik doe 100 procent voor ga. Volle kracht vooruit!’

‘Mijn filosofie is dat als je iets echt wil en je gaat ervoor, dan gaat het je ook lukken. Ik speelde al wat kleinere rolletjes her en der, maar door mijn vriendschap met Kevin James ben ik wel echt op de commerciële kaart gezet. Ik kreeg een grote bijrol in Here Comes the Boom en Sony had daar moeite mee. Ik was immers een vechter en geen acteur, in hun ogen. Toen heeft Kevin ze een korte film laten zien die ik had gedaan, The Kingdom of Ultimate Power. Dat trok ze over de streep. Ik kreeg de rol en kreeg heel goede recensies. Veel grote productiehuizen benaderden mij omdat ik een echte vechter was die ook nog kan acteren. Maar er wordt ontzettend veel beloofd en er gebeurde helemaal niks.’

‘Kevin begon met zijn nieuwe sitcom Kevin Can Wait. Toen Inside MMA werd gecanceld, belde Kevin me op en zei dat ik nu wel mee kon doen in de show. Na een paar gastrollen in het eerste seizoen boden ze me voor het tweede seizoen een rol aan als een regular. Nu speel ik de gekke Nederlandse buurman van Kevin, Rutger van der Kamp. Hij is niet zo slim, heeft geen filter, is een beetje eng, maar heeft een goed hart. Mijn leven bestaat nu dus uit vliegen van Californië naar New York, waar de serie wordt opgenomen. In mei begin ik aan de opnames voor een kerstcomedy, die waarschijnlijk tijdens kerst 2018 te zien zal zijn. Ik speel daarin een elf, maar wel een hele stoere die kan vechten.’

Lees het hele artikel op Blendle.